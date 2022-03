আগৰতলা, 27 মাৰ্চ : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবাধ সৰবৰাহ (Drugs smuggling in Tripura), তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধৰ সংখ্যাই ত্ৰিপুৰাক দ্ৰুত গতিত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল কেন্দ্ৰত পৰিণত কৰিছে (Tripura turns into a hotbed of drug smuggling) ৷ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত চকু মুদা কুলিৰ ভাও জুৰিছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে শনিবাৰে ত্ৰিপুৰাত শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিষয়ত গ্ৰহণ কৰা নীৰৱ ভূমিকা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে (TMC alleges BJP of drugs smuggling) ৷

এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় সংস্থা সমূহৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰি ত্ৰিপুৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকে কয় যে, ত্ৰিপুৰাৰ একাংশ মন্ত্ৰী-বিধায়কো এই অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত হৈ আছে ৷ কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় ভূমিকা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ৷

ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে নিচাত ডুবাইছে ত্ৰিপুৰাক

ভৌমিকে কয় যে, ‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাতো আমি বিচাৰোঁ ৷ য’ত সাধাৰণ নাগৰিক আৰু বিৰোধী সদস্যসকলক বিভিন্ন ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, তাত কিন্তু প্ৰকৃত অপৰাধী মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে ৷ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে অস্ত্ৰ থকাৰ পাচতো আৰক্ষী নিমাত ৷ আনকি যেতিয়া থানা আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তেতিয়াও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ৷ এনে আৰক্ষী বিষয়াই যে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ’’ ৷

ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন স্থানত চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ ভিত্তিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা গৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে ৷ এই অভিযান সমূহত বহুতো বিজেপি নেতা-কৰ্মী জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল ৷ চলিত মাৰ্চ মাহতে প্ৰায় দহটাতকৈ অধিক ড্ৰাগছ সংক্ৰান্তীয় গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে বহু লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷

সুবল ভৌমিকে আৰু কয় যে, স্থানীয় লোকে অঞ্চল সমূহত ড্ৰাগছ সেৱন আৰু সৰবৰাহৰ ঘটনা দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি হোৱা বিষয়টো আঙুলিয়াই দিছে ৷ এই ঘটনাই অপৰাধৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি কৰিছে ৷ সংস্থাপনৰ অভাৱত এইদৰে ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে ৰাজ্যখনৰ যুৱ প্ৰজন্ম ৷ আনকি ড্ৰাগছ আসক্তৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুনঃসস্থাপন কেন্দ্ৰ স্থাপনতো চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে সুবল ভৌমিকে ৷

