বৰ্তমান যুগত মোবাইল ফোন অবিহনে দৈনন্দিন জীৱন কঠিন হৈ পৰে, অফিচৰ পৰা বজাৰলৈ বেছিভাগ কাম কেৱল স্মাৰ্ট ফোনৰ জৰিয়তেহে হয় (Mobile In Toilet) । আমি ৰাতি শুই থকাৰ সময়তো ফোনত বোকোচাত লৈ থাকোঁ, কিন্তু সীমা তেতিয়া চেৰাই যায় যেতিয়া টয়লেটৰ চিটত বহিও কিছুমান মানুহে গেম খেলিলে বা মোবাইলত ভিডিঅ’ চায়(What has more bacteria a phone or toilet) ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে তেনে কৰাটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক । এনে কৰাটো আমাৰ বাবে কিমান বিপদজনক আৰু ইয়াৰ পৰিণতি কি হ’ব পাৰে জানো আহক-

শৌচাগাৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অসুবিধা

বেক্টেৰিয়াৰ আশংকা

শৌচাগাৰৰ সকলো ঠাইতে ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া থাকে, যেতিয়া আমি তাত বহি মোবাইলটো চলাওঁ, তাৰ পিচত একেখন হাতেৰে মগ, জেট স্প্ৰে, টয়লেটৰ কভাৰ আৰু ফ্লাছ বুটামটো চুই চাওঁ (Side Effects Of Using Mobile In Toilet)। ইয়াৰ বাবেই চেলফোনৰ পৰ্দাত বহু ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক বীজাণু জমা হয় (Is it bad to use your phone while on the toilet)। চাবোনেৰে হাত পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে মোবাইলটো বীজাণুমুক্ত কৰা নহয় (Mobile Phone Use In Toilet)। যেতিয়া আপুনি পুনৰ স্মাৰ্ট ফোনটো স্পৰ্শ কৰে তেতিয়া খাদ্য খোৱাৰ সময়ত পুনৰ পেটত বীজাণু প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া পেটৰ বিষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় (using mobile in toilet)।

ডায়েৰিয়া

যেতিয়া মোবাইলটো শৌচাগাৰলৈ লৈ গৈ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা দূষিত হৈছে, আৰু তাৰ পিছত খোৱাৰ সময়ত একেটা মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে, তেতিয়া একেটা বেক্টেৰিয়াই আমাৰ অন্ত্ৰত উপস্থিত হৈ ডায়েৰিয়াৰ দৰে সমস্যাৰ কাৰণ হৈ পৰিব, ইয়াৰ ফলত অন্ত্ৰত প্ৰদাহো হ’ব পাৰে (negative effects of sitting on the toilet too long)।

পাইলছ

পাইলছৰ আঁৰত বহু কাৰণ থাকিব পাৰে যদিও সাধাৰণতে হজম শক্তি দুৰ্বল হোৱাৰ বাবেই হয় । বৰ্তমান সময়ত শৌচাগাৰত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ বাবেও এই ৰোগ বৃদ্ধি পাইছে । আপোনাৰ মলদ্বাৰৰ পৰা তেজ নিৰ্গত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু মলদ্বাৰত যথেষ্ট জ্বলা-পোৰা হয় । ইয়াৰ বাহিৰেও শৌচাগাৰত অবিৰতভাৱে বহি থকাৰ বাবে উৰুৰ পেশীবোৰতো বেয়া প্ৰভাৱ পৰে (Disadvantages Of Using Phone In Toilet)।

