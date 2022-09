নেশ্যনেল ডেস্ক,১১ ছেপ্টেম্বৰ : মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এতিয়াও সুস্থিৰ হোৱা নাই (Political situation in Maharashtra)। মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ শিৱ সেনা বাহিনীৰ মাজত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে (Clashes between Shinde and Shiv sena group)। আনকি গণপতি বিসৰ্জনতো লাগিল দুয়োটা গোটৰ মাজত সংঘৰ্ষ । গণেশ বিসৰ্জনৰ সময়ত, একনাথ সিন্দে গোটৰ বিধায়ক সদা সাৰাৱাংকৰৰ পুত্ৰ সমাধান সাৰাৱাংকৰ আৰু শিৱসেনাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত প্ৰভাদেৱীত পূৰ্বে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

যোৱা নিশা, এই দুয়োটা ফৈদৰ মাজত পুনৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । এইবাৰ শিৱসেনাই অভিযোগ কৰা মতে সংঘৰ্ষৰ সময়ত বিদ্ৰোহী বিধায়ক সদা সাৰাৱাংকৰে গুলীচালনা কৰিছে (Shiv Sena alleges that MLA Sada Saravankar fired)। শিৱসেনাৰ বিধায়ক সুনীল সিন্দেয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এই গুলীচালনাত শিৱসেনাৰ মহেশ সাৱন্ত কোনো মতে ৰক্ষা পৰিছে । কিন্তু বিধায়ক সদা সাৰাৱাংকৰে শিৱসেনাৰ এই সকলো অভিযোগ নাকচ কৰিছে । তেওঁ কয় যে গুলীচালনা সন্দৰ্ভত শিৱসেনাই তেওঁলোকৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বিগত দুটা দিন ধৰি দুয়োটা ফৈদৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত আছে । গণেশ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ দিনা প্ৰভাদেৱী চৌহদত এখন মঞ্চ স্থাপনক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । শিৱসেনাৰ নেতা হেমাংগী ৱৰ্লিকাৰে প্ৰভাদেৱী চৌহদত গণেশ বিসৰ্জনৰ এখন মঞ্চ স্থাপন কৰিছিল ।

কিন্তু একেখন মঞ্চৰ কাষতে বিধায়ক সদা সাৰাৱাংকৰৰ পুত্ৰ সমাধান সৰৱঙ্কৰেও এখন মঞ্চ স্থাপন কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা এই বিতৰ্কৰ উদ্ভৱ হয় । কিন্তু এই সংঘাতে দেওবাৰে চৰম পৰ্যায়লৈ যায় । ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পুৱা আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু শিৱসেনাৰ পক্ষৰ মহেশ সাৱন্তকে ধৰি ৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

এজাহাৰত ১২-১৩ জন লোকৰ নাম আছে । ২০-২২ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে, একনাথ সিন্দে গোটৰ বিধায়ক সদা সাৰাৱাংকৰ বা সিন্দে গোটৰ কোনো লোককে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা নাই ।

