নিউজ ডেস্ক, ১২ জুলাই : বৰ্তমান কলেজত নামভৰ্তিৰ সময় (time to join colleges)। কিন্তু কলেজত নামভৰ্তিৰ সময়ত কি পাঠ্যক্ৰম বাছনি কৰিব (which course to choose), কোনখন কলেজত নামভৰ্তি কৰিব সেইটো ডাঙৰ বিষয় নহয় । সাধাৰণতে আমি কলেজৰ মাচুল, ঘৰৰ পৰা দূৰত্ব ইত্যাদি বিষয়বোৰৰ ওপৰত চিন্তা কৰোঁ । কিন্তু এখন কলেজ বাছনি কৰিবলৈ এইবোৰেই কেৱল পৰ্যাপ্ত বিষয় নহয় । যদি আপুনি কলেজখনত তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰ অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে আৰু এখন হাতত ডিগ্ৰী আৰু আনখন হাতত নিযুক্তি-পত্ৰ লৈ সুখেৰে ওলাই আহিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি আন কিছুমান কথা বিবেচনা কৰিব লাগিব (things to choose a college for admission) । আৰু তাৰ কাৰণেই আপোনাৰ বাবে এই তালিকা ।

কলেজত ক্ৰীড়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়

ফেকাল্টি (Faculty) : এখন মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীবোৰ ভালদৰে চলি আছেনে নাই আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰগতি নিৰ্ভৰ কৰে তাত থকা শিক্ষকসকলৰ ওপৰত (progress of students depends on faculty) । আমি পাঠবোৰ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ কেৱল পেছাদাৰী আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ প্ৰশিক্ষকৰ পৰাহে । সেয়েহে নামভৰ্তিৰ পূৰ্বে জানিব লাগে যে অভিজ্ঞ শিক্ষক-কৰ্মচাৰীসকল ক'ত আছে (availability of experienced teaching staff) ।

গৃহ (Buildings) : যিহেতু মহাবিদ্যালয় হৈছে দৈনিক যাবলগা স্থান, সেয়ে এক আৰামদায়ক পৰিৱেশ আৰু এটা সুৰক্ষিত ভৱন অত্যাৱশ্যকীয় (comfortable environment and secure building essential for education) । নিয়ম অনুসৰি এখন মহাবিদ্যালয়ত যিমানেই গ্ৰুপ বা শাখা নাথাকক কিয় তাত সকলো শ্ৰেণীকোঠা থাকিব লাগে । উদাহৰণ স্বৰূপে, যদি ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয় এখনত বি এছ চি (BSc), বি কম (BCom) আৰু কলা শাখা (BA) থাকে আৰু প্ৰতিটোতে তিনিটাকৈ শাখা থাকে, তেনেহ'লে মুঠ 9টা শ্ৰেণীকোঠা থাকিব লাগে । তেতিয়াহে ই আৰামদায়ক হ'ব ।

নামভৰ্তিৰ পূৰ্বে জানি লওক কলেজত থকা সুবিধাসমূহৰ বিষযে

হোষ্টেল (Hostels) : ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি পঢ়িবলগা শিক্ষাৰ্থীসকলে হোষ্টেলত থাকিব লাগিব । এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰা মহাবিদ্যালয়খনত নিজৰ হোষ্টেল আছেনে নাই, যদি আছে তাত প্ৰদান কৰা সুবিধাবোৰ কি কি, ব্যক্তিগত হোষ্টেলত থকাৰ ভাল আৰু বেয়া দিশ, খাদ্য, পৰিবহণ আদি ব্যৱস্থাবোৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে ।

পুথিভঁৰাল (Library) : প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ত এটা পুথিভঁৰাল থাকিব লাগিব (Every college must have library) । ইয়াত শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি, অন্যান্য পুথি, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কিতাপ, বাতৰিকাকত আৰু আলোচনী থাকিব লাগে । শান্ত পৰিৱেশত বহি পঢ়িবলৈ এক পৰিৱেশ থাকিব লাগে ।

খেলপথাৰ (Ground) : ক্ৰীড়াৰ উন্নতিৰ বাবে এখন ভাল খেলপথাৰ অপৰিহাৰ্য (good ground essential to promote sports)। চৰকাৰৰ হিচাব অনুসৰি, এখন ডিগ্ৰী কলেজৰ বাবে এক একৰৰ পৰা দুই একৰ আৰু জুনিয়ৰ কলেজৰ বাবে 8 হাজাৰ বৰ্গফুটৰ খেলপথাৰ আবণ্টন কৰিব লাগে । ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক সুস্থতা আৰু মানসিক বিকাশত সহায় কৰে (playground help physical fitness and mental development of students)।

পৰীক্ষাগাৰ (Labs) : বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাগাৰৰ কথাটো মনত ৰাখিব লাগে (science student much mind in laboratory) । য'ত পৰীক্ষাগাৰবোৰ সঠিক নহয় তাত শিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যৱহাৰিক জ্ঞানলাভ সুযোগ নাপাব । মন কৰিব লগীয়া যে কলেজখনত সম্পূৰ্ণ সঁজুলি, যন্ত্ৰপাতি আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সৈতে পৰীক্ষাগাৰ আছেনে নাই । কিছুমান ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়ে ইয়াক নামমাত্ৰভাৱে পৰিচালনা কৰে । সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত যথাযথ বিবেচনাৰ প্ৰয়োজন ।

কাৰিকৰী দক্ষতা (Soft Skills) : পাঠৰ সৈতে কাৰিকৰী দক্ষতা শিকাটো আজিকালি গুৰুত্বপূৰ্ণ (Learning soft skills along with lessons crucial nowadays) । কেৱল যিসকলৰ ভাষাৰ সঠিক দক্ষতা আৰু কাৰিকৰী দক্ষতা আছে তেওঁলোকেহে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে । আমি চাব লাগিব যে এই সুবিধাটো মহাবিদ্যালয়খনত উপলব্ধ হয়নে নহয় ।

পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাৰ্যকলাপ (Extra curricular activities) : মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীৰ সৈতে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কাৰ্যকলাপবোৰক কি গুৰুত্ব দিয়া হয় সেয়া চাব লাগে । কলা, সাহিত্য, সংগীত, ক্ৰীড়া আৰু সেৱামূলক কাৰ্যকলাপে ছাত্ৰ জীৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । উক্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা আৰু সম্পৰ্কবোৰ জীৱনজুৰি থাকিব ।

ভাবমূৰ্তি (Brand Image): আমি অধ্যয়ন কৰা ডিগ্ৰীটোৰ লগতে আমি কোনখন মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আহিছোঁ সেইটোৱেও চাকৰি লাভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ ভাবমূৰ্তিও বিবেচনা কৰা উচিত (reputation of college must account) ।

অনুশাসন (Discipline) : কলেজ চৌহদবোৰত কেনে ধৰণৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা আছে সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ (disciplinary measures very important in college campus) । মুখ্যত যিসকলে তাত থাকি অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰিত্বপূৰ্ণ । যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ অধ্যয়নত মনোনিবেশ কৰিব লাগিব তেতিয়া এক পৰিষ্কাৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ অতি আৱশ্যক । লগতে কলেজ চৌহদত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণ কেনেদৰে নিৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু অনুশাসনক উৎসাহিত কৰা হয়নে নহয় সেইটোও চাব লাগে ।

বৃত্তি (Scholarships) : বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থীসকলে বৃত্তিৰ লগতে মাচুলত ৰেহাইৰ সুবিধা লাভ কৰিছে (students getting facility of scholarship) । কিন্তু সেইবোৰ মহাবিদ্যালয়ত কেনেদৰে প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে আৰু কোনো ব্যৱহাৰিক সমস্যা উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি সেই বিষয়ে আগতীয়াকৈ আলোচনা কৰা উচিত ।

উত্তীৰ্ণৰ শতাংশ আৰু চৌহদতে নিযুক্তিৰ সুবিধা (Pass percentage and premise options) : এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা । যোৱা কেইবছৰমানত মহাবিদ্যালয়খনত কিমানজন শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰিছে, তেওঁলোকে কেনে ধৰণৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে, কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে অহা সংগঠনবোৰ কি, তেওঁলোকে কিমান চাকৰি দিছে, সৰ্বোচ্চ পেকেজ কি, এনে সকলোবোৰ বিষয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে ।

