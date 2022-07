নিউজ ডেস্ক, ১৫ জুলাই : ১৮ জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশন (Monsoon session of Parliament from July 18) । তাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে প্ৰকাশ হয় 'অসংসদীয়' শব্দৰ নতুন তালিকা । এই ‘অসংসদীয় শব্দ’ক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে সংসদৰ নতুন এক জাননীক লৈ পুনৰ নতুন চর্চা আৰম্ভ হৈছে । এতিয়াৰে পৰা সংসদ চৌহদত দিব নোৱাৰিব ধৰ্ণা, প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব বিক্ষোভো (Dharna banned in Parliament premises) । আনকি অনশন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমতি দিয়া নহব । উক্ত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যসভা সচিবালয়ে ।

ৰাজ্যসভাৰ সচিব প্ৰধান পি চি মোডীয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে (Rajya Sabha secretary general P C Modi issued directive) । এতিয়া এই নতুন সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে বিৰোধী শিবিৰ । এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্রীয় চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কংগ্রেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা ৰাজ্যসভাৰ দলৰ মুখ্য সচেতক জয়ৰাম ৰমেশে টুইট (Congress General Secretary Joyram Ramesh tweeted) কৰি লিখিছে, ‘বিশ্বগুৰুৰ নতুন ফৰমান— ডৰনা (ধৰ্ণা) মানা হ্যায়!’

উল্লেখ্য, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধিবেশন চলি থকা অৱস্থাত বহুকেইটা শব্দৰ প্রয়োগৰ ওপৰত বুধবাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে লোকসভা সচিবালয়ে (Unparliamentary words banned by Lok sabha Secretariat) । প্রকাশিত ‘অসংসদীয় শব্দ’ৰ তালিকাত আছে, ‘লজ্জাজনক’, ‘অপব্যৱহাৰ’, ‘বিশ্বাসঘাতকতা’, ‘নাটক’, ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’, ‘অযোগ্য’ ‘ভণ্ডামি’ৰ দৰে বহু শব্দ । ইয়াকে লৈ বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ মাজতেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিড়লাই স্পষ্টভাৱে জনাইছে (Lok Sabha Speaker Om Birla clarified), কোনো শব্দই নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই । তেওঁ কয়, “এই শব্দৰ তালিকাখন আচলতে অভিব্যক্তিৰ সংকলন, যাক সদনৰ নথিৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।”

কিন্তু তাৰ মাজতে ‘অসংসদীয়’ শব্দক কেন্দ্ৰ কৰি বিতর্কই দেশৰ ৰাজনীতি উত্তপ্ত কৰি ৰাখিছে । মোডী চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে টিপ্পনি কৰে তৃণমূল সাংসদ মহুৱা মৈত্রই (Trinamool MP Mahua Maitra commented on unparliamentary words) । সংসদৰ মজিয়াত ‘অসংসদীয়’ শব্দৰ বিকল্প হিচাবে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব তাকে লৈ এইবাৰ টুইট কৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰিছে মহুৱাই ।

মহুৱাই কটাক্ষ কৰি টুইটাৰত লিখিছে, ‘অসংসদীয় শব্দৰ বিকল্প : নিষিদ্ধ শব্দ— আইৱাছ, বিকল্প শব্দ— অমৃতকাল।’ অন্য এটি টুইটত মহুৱাই লিখিছে (Mahua Maitra tweeted on unparliamentary words), ‘গোলি মাৰো চালো কো’, ‘বুলডজাৰ’, ‘ঠোক দো’ৰ দৰে কেইবাটাও শব্দ এতিয়াও সংসদত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব । উল্লেখ্য, এই শব্দবোৰ বিভিন্ন সময়ত দেশৰ ৰাজনীতিত বিজেপি নেতাসকলৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায় ।

