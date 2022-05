নেশ্যনেল ডেস্ক, ৩ মে' : আজি পৱিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰ (Today is the holy Eid-Ul-Fitr)। ৰমজান মাহৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে দেশৰ ইছলাম ধৰ্মীসকলে উদযাপন কৰিছে ঈদ (Eid celebration in India) । ইফালে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰ লোকসকলে ঈদ ব্যাপকভাৱে উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল । মহামাৰীৰ বাবে লোকসকলক ঈদৰ পৱিত্ৰ নামাজ ঘৰতে পঢ়িবলৈ চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিছিল ।

চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি মছজিদসমূহো বন্ধ আছিল । কিন্তু ক'ভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে দুবছৰৰ অন্তত দেশৰ মছজিদসমূহত পৱিত্ৰ নামাজৰ বাবে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে (Eid celebration after 2 years in India)। ৰাজধানী চহৰ দিল্লীতো ঈদৰ বাবে মছজিদবোৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইছলামধৰ্মী বহু লোকে ৰাজধানী চহৰৰ জামা মছজিদত একত্ৰিত হয় আৰু নামাজ আগবঢ়ায় (Devotees offer Namaz at Jama Masjid in Delhi)।

দুবছৰৰ অন্তত এনেদৰে একেলগে মছজিদত নামাজ পঢ়াৰ সুযোগ পোৱাৰ বাবে আনন্দিত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল । দেশত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যে বহুতে নামাজ পঢ়ি আনন্দিত হোৱা দেখা গৈছে । বহু লোকৰ মতে এই পৱিত্ৰ নামাজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেশত শান্তি অব্যাহত থাকিবলৈ আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । আনহাতে ৰাজনীতিবিদসকলে যাতে দেশক ধৰ্মৰ নামত বিভক্ত নকৰে তাৰ বাবেও এই পৱিত্ৰ দিনটোত আহ্বান জনায় ।

ইফালে পৱিত্ৰ ঈদ উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়েও শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে (PM Modi greets on holy Eid)। টুইটযোগে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই পৱিত্ৰ উৎসৱে দেশত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি কৰিব । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰে ।

ইফালে ঈদৰ নামাজৰ বাবে ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী প্ৰশাসনেও বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে । কোনো ধৰণৰ অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে জামা মছজিদৰ চাৰিওফালে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে (Delhi Police tight security fence on holy Eid)। দিল্লীৰ বিশেষ আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপেন্দ্ৰ পাঠকে কয় যে আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মছজিদৰ আশে-পাশে পৰ্যাপ্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । সমান্তৰালকৈ সকলোকে এই পৱিত্ৰ উৎসৱ শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰিবলৈও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।

