আগৰতলা, ৯ ডিচেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব 'ডেষ্টিনেশ্যন ত্ৰিপুৰা-বিনিয়োগ সন্মিলন ২০২১' (Tripura to host Destination Tripura Investment Summit 2021)। ৰাজ্যখনৰ প্ৰজ্ঞা ভৱন ৯ আৰু ১০ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৃহৎ বিনিয়োগ সন্মিলন (Two day investment summit in Tripura)। ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী মনোজ কান্তিয়ে সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ত্ৰিপুৰাত কোনো বৃহৎ বা লেখত ল'বলগীয়া উদ্যোগ নাই । সেয়ে ৰাজ্যখনত উদ্যোগ স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে 'ডেষ্টিনেশ্যন ত্ৰিপুৰা-বিনিয়োগ সন্মিলন ২০২১' । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ৮০ টাতকৈও অধিক কোম্পানী আৰু উদ্যোগপতিয়ে এই সন্মিলনত উপস্থিত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সংস্থাপনৰ পথ মুকলি হ'ব বুলিও আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী ।

উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ৯ আৰু ১০ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সন্মিলনে অনাগত দিনত ৰাজ্যখনত উদ্যোগৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংশিষ্ট বিভাগে কোম্পানীসমূহক ত্ৰিপুৰাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ যিকোনো সম্ভৱ সহায় কৰিবলৈ সাজু আছে ।

চৰকাৰে খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, চাহ, বাঁহ, হস্তশিল্প, অগৰু, পৰ্যটন, তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান খুলিব বিচৰা সকলক বিশেষ সহায় আগবঢ়াব । চৰকাৰে আগন্তুক দিনত ত্ৰিপুৰাক উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ সংকল্পবদ্ধ বুলিও দাবী কৰে মন্ত্ৰী মনোজ কান্তিয়ে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজ্যখনত উদ্যোগ স্থাপনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু ৰাজ্যখনক আৰ্থিকভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াব । ইফালে সন্মিলনৰ আলোচনা চক্ৰত ১০০ৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

