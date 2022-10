নিউজ ডেস্ক, ৮ অক্টোবৰ : ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান (demolition drive of illegal constructions) । গুজৰাটৰ সৌৰাষ্ট্ৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (massive protests by the minority community) । পোৰবন্দৰত আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণকাৰী ১২৫ জনৰ বিৰুদ্ধে নিষিদ্ধ আদেশ উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, উত্তেজিত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৰাস্তালৈ ওলাই আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (demolition drive in Porbandar Gujarat) । যাৰ ফলত বিগত কেইদিনমানত অঞ্চলটোত চৰম উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ উপাসনাস্থলী ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ (Accusing bringing down places of worship) তুলি মেমানৱাৰাৰ স্থানীয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পোৰবন্দৰৰ উচ্ছেদিত স্থানসমূহত এক প্ৰতিবাদী সমদলৰ বাবে একত্ৰিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে । আনকি আন্দোলনকাৰীসকলে আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা সতৰ্কতামূলক সতৰ্কবাণীও উপেক্ষা কৰে ।

জনতা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘটিত মুখামুখী সংঘৰ্ষত ৪ অক্টোবৰত অঞ্চলটোত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ কনভয় খাপাত কৰ্মচাৰী ছ'চাইটীত গৈ উপস্থিত হয় । সেই সময়তে উন্মত্ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আক্ৰমণ কৰি পাঁচজন আৰক্ষীক আহত কৰে । আনহাতে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে তিনি ৰাউণ্ড কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাত প্ৰতিবাদী জনতাই ছত্ৰভঙ্গ দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত উদ্যোগনগৰ আৰক্ষী থানাত ১২৫ জনৰো অধিক লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । আনহাতে, ২৭ জনৰো অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে । স্থানীয় আদালতে অপৰাধৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

বৰ্তমান জিলা আৰক্ষীয়ে অশান্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে । উল্লেখ্য, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰি পোৰবন্দৰ জিলা প্ৰশাসনে অবৈধ আন্তঃগাঁথনি উচ্ছেদ কৰি আহিছে । কিন্তু সেই সময়তে মেমানৱাৰাৰ ওলাই অহা এটা জনতাৰ দলে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে । ক্ষুব্ধ জনতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা হয় । ইফালে উদ্যোগনগৰৰ এটা উচ্ছেদস্থলীত বহুসংখ্যক মহিলা আৰু পুৰুষে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহে ।

কিন্তু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে পোৰবন্দৰ, জুনাগড় আৰু গিৰ সোমনাথৰ আৰক্ষীসকলক আইন-শৃংখলা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে মোতায়েন কৰা হয় । মেমানৱাৰাত কৰা হয় ফ্লেগ মাৰ্চ । পোৰবন্দৰ জিলা আৰক্ষী প্ৰধান ড০ ৰবি মোহন চাইনীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, আইন হাতত তুলি নল'বলৈ বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পিছতো জনতা সমবেত হয় ।

ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ১২৫ জন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । উদ্যোগনগৰ আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান ২৭ জন লোকৰ ওপৰত ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৮৬, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩২৩, ৩২৪, ১২০বি আৰু ধাৰা ১৩৫-ৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

