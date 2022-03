নেশ্যনেল ডেস্ক, ৩১ মাৰ্চ : শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিধানসভাত 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' ছবিক লৈ বিশেষ মন্তব্য কৰিছে (Delhi CM speech on The Kashmir Files) । ইয়াৰ পাছতে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ ব্যস্ত থকা বিজেপি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে । বিজেপি যুৱ মৰ্চা আৰু কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ মাজত এক প্ৰকাৰ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে (Clashes between BJYM and AAP)।

বিজেপি যুৱ মৰ্চাই মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে (BJYM protest against Delhi CM Arvind Kejriwal) । ইয়াৰ মাজতে কেজৰিৱালক চৰ্তবিহীন ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তথা বেংগালুৰুৰ সাংসদ তেজস্বী সূৰ্যই(Tejasvi Surya Demand unconditional apology from Kejriwal) ।

'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' আৰু কাশ্মীৰী পণ্ডিতসমূহৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (BJYM protest in front of Delhi CM residence) । প্ৰতিবাদৰ পাছতে বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে, বিধানসভাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ গণহত্যাক যিদৰে উপহাস কৰিছে, তাৰবিৰুদ্ধে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । কেজৰিৱালে ক্ষমা নিবিচৰালৈকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

বিজেপি নেতাগৰাকীৰ অভিযোগ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু আম আদমী পাৰ্টিয়ে সদায় ভাৰত বিৰোধী আৰু হিন্দু বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে । তেওঁৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ দলে ৰাম মন্দিৰক উপহাস কৰি আহিছে, হিন্দু দেৱতাসকলক উপহাস কৰিছে, বাটলা হাউচ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, পাকিস্তানত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এনেধৰণৰ ভাৰত বিৰোধী আৰু হিন্দু বিৰোধী নীতি সদায়ে আপৰ (AAP) ৰণনীতিৰ অংশ হৈ আহিছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে । আনহাতে, কেজৰিৱালে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে সদায় মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈ আহিছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই কৰা প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ কেৱল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধেহে আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছিল । আনকি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিছিল । যাৰ বাবে যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মীসকলে বেৰিকেড ভাঙিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

ইফালে দিল্লীৰ মন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াই যুৱ মৰ্চাক 'বিজেপি গুণ্ডা' বুলি অভিহিত কৰিছে (Manish Sisodia calls BJYM a 'BJP goon') । চিছোদিয়াৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তথা বেংগালুৰুৰ সাংসদ তেজস্বী সূৰ্যই কয় যে, চিছোদিয়াই গুণ্ডা বুলি কোৱা লোকসকলক ৰাইজে সংসদলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । 'বিজেপি গুণ্ডা' শীৰ্ষক সেই বিবৃতি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈও চিছোদিয়াক আহ্বান জনায় যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

