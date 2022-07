নেশ্যনেল ডেস্ক, 25 জুলাই: আজি দেশৰ পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে শপত ল'ব দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে ৷ ভাৰতৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সোমবাৰে লুটিয়েন্স দিল্লীত যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পথৰ যাতায়ত নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে(delhi traffic police advisory) ৷ দেওবাৰে দিল্লী যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিলে এই তথ্য । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণৰ এই দিনটোত যান-জঁটৰ সমস্যা নহ’বৰ বাবেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

ভাৰতৰ ১৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সংসদ ভৱনৰ চেন্ট্ৰেল হলত অনুষ্ঠিত হ’ব (swearing-in ceremony of the President-elect of India)। সোমবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ যাতায়তকাৰীসকলক কৌটিলিয়া, টিনমূৰ্তি মাৰ্গ, ঘূৰণীয়া টিনমূৰ্তি, আকবৰ ৰোড, গোল মেঠী, কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গ, বিজয় চ’ক, কে কামৰাজ মাৰ্গ আদি পথ পৰিহাৰ কৰিবলৈ কয় এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই । পৰিহাৰ কৰিবলগীয়া অন্যান্য পথসমূহ হ’ল ঘূৰণীয়া চুনেহৰি মছজিদ, ৰফি মাৰ্গ, ঘূৰণীয়া ৰে’ল ভৱন, সংসদ মাৰ্গ, ইমতিয়াজ খান মাৰ্গ, গুৰুদ্বাৰ ৰাকাবগঞ্জ ৰোড, ৰাউণ্ডাআউট পেটেল চ’ক, ৰাইচিনা ৰোড, ডাঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৰোড, মৌলানা আজাদ ৰোড আৰু মতিলাল নেহৰু মাৰ্গ । The Personnel Ministry য়ে কিছু সংখ্যক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ো আংশিকভাৱে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে । শপত গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত নতুন সংসদ ভৱনটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও বন্ধ ৰখা হ’ব । নিৰ্দেশ অনুসৰি, এণ্টি-ছেবটেজ চেক সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পুৱা ৬ বজাৰ ভিতৰত মুঠ ৩০ টা কাৰ্যালয় খালী কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশনা অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

আগতীয়াকৈ খালী হ’বলগীয়া কাৰ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত আছে দক্ষিণ ব্লক, উত্তৰ ব্লক, ৰে’ল ভৱন, কৃষি ভৱন, শাস্ত্ৰী ভৱন, সঞ্চাৰ ভৱন, প্ৰেছ ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া (পিটিআই) ভৱন, সেনা ভৱন, বায়ু ভৱন, উদ্যোগ ভৱন, নিৰ্মাণ ভৱন আদি । এই কাৰ্যালয়সমূহ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা বিয়লি ২ বজালৈ বন্ধ থাকিব বুলি জনোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Sidhu Moose Wala Murder Case: হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ লৰেন্স বিষ্ণয়-গোল্ডী ব্ৰাৰ গেঙৰ চাৰি সদস্য