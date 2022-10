নেশ্যনেল ডেস্ক,11 অক্টোবৰ: বিগত কেবাদিন ধৰি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত হৈ আছে বৰষুণ ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অক্টোবৰ মাহটোত ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত এতিয়ালৈকে ১২১.৭ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে, যিটো ২০০৭ চনৰ পিছত অক্টোবৰ মাহত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বৰষুণ(Delhi Rainfall so far in October 2nd highest in 16 years ) । শনিবাৰে মহানগৰীখনত ২৫.৩ মিলিমিটাৰ আৰু দেওবাৰে ৭৪.৩ মিলিমিটাৰ আৰু সোমবাৰে ২১.৮ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয়(rainfall in October so far in Delhi) । এই মাহত এতিয়ালৈকে হোৱা বৰষুণৰ পৰিমাণ ২৮ মিলিমিটাৰ অৰ্থাৎ সাধাৰণ বৰষুণৰ প্ৰায় চাৰিগুণ আৰু আগষ্ট মাহত ৰেকৰ্ড কৰা বৰষুণৰ তিনিগুণ (৪১.৬ মিলিমিটাৰ)৷ আগষ্ট মাহটো বাৰিষা সময়ছোৱাৰ আটাইতকৈ আৰ্দ্ৰ মাহ।

ৰাজধানী চহৰখনত ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২৪ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰিসঞ্চালন আৰু নিম্ন চাপ ব্যৱস্থাৰ মাজত হোৱা পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ বাবে পলমকৈ বাৰিষাৰ বৰষুণৰ পৰিমাপ হৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান দিল্লীত হোৱা বৰষুণ বাৰিষাৰ বৰষুণ নহয় ৷ এই বৰষুণ ২৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চহৰখনত হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, এই সময়ছোৱাত স্বাভাৱিক ৬৫৩.৬ মিলিমিটাৰ বৰষুণৰ বিপৰীতে ৫১৬.৯ মিলিমিটাৰ বৰষুণ দিছিল বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিয়ে (India Meteorological Department)।

পশ্চিমীয়া বিক্ষিপ্ততা আৰু পূবৰ গভীৰ বতাহৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা অবিৰত বৰষুণেও বছৰেকীয়া বৰষুণৰ পৰিমাণ (৭৭৪.৪ মিলিমিটাৰ) পূৰণ কৰাত সহায় কৰিছিল । চলিত বৰ্ষত এতিয়ালৈকে দিল্লীত ৭৯০ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে । ৰাজধানীখনত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৩১ শতাংশ অতিৰিক্তভাবে বৰষুণ হৈছিল ৷ স্বাভাৱিক ১২৫.১ মিলিমিটাৰৰ বিপৰীতে বৰষুণৰ পৰিমাণ আছিল ১৬৪.৫ মিলিমিটাৰ । জুলাই মাহত ৰাজধানীখনত ২৮৬.৩ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল, যিটো স্বাভাৱিকতকৈ ৩৭ শতাংশ বেছি ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে জুন মাহত গড়ে ৭৪.১ মিলিমিটাৰ বৰষুণৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ২৪.৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল ।

