নিউজ ডেস্ক, ৩০ মে' : মণীষ ছিছোডিয়াৰ বাবে পুনৰ অশুভ সংবাদ । দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মণীষ ছিছোডিয়াক (Former Delhi deputy CM Manish Sisodia) পুনৰ বিমুখ কৰিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । বৰ্তমান প্ৰত্যাহাৰ কৰা দিল্লী সুৰা নীতিত অনিয়মৰ অভিযোগক (Delhi liquor policy case) প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰা তেওঁৰ জামিন আবেদন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে নাকচ কৰে । ছিছোডিয়াৰ জামিন আবেদনৰ ৰায় প্ৰদান কৰে ন্যায়াধীশ দীনেশ কুমাৰ শৰ্মাই (Delhi HC rejects Manish Sisodias bail plea) । উল্লেখ্য, এই ৰায়ৰ আদেশ যোৱা ১১ মে'ত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষিত ৰাখিছিল ।

ছিছোডিয়াৰ জামিন আবেদনৰ ওপৰত ৰায় ঘোষণা কৰি ন্যায়াধীশ দীনেশ কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত ছিছোডিয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ 'অতি গুৰুতৰ' আছিল (Delhi liquor scam allegations against Sisodia) । সেইবাবে তেওঁৰ জামিনৰ আবেদন নাকচ কৰা হৈছিল (Excise policy scam case in Delhi) । উল্লেখ্য, যে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ছিছোডিয়া বৰ্তমান চিবিআই আৰু ইডিৰ দ্বাৰা আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰত অভিযুক্ত হৈ ন্যায়িক জিম্মাত আছে (Sisodia in judicial custody) ।

দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীজনক ৩১ মাৰ্চত চিবিআইৰ গোচৰত বিশেষ ন্যায়াধীশে জামিন প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । পিছত বিচাৰ আদালতে পুনৰ ইডি গোচৰত তেওঁৰ জামিন প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । উল্লেখযোগ্য যে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বুধবাৰে ২৪ মে'ত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থাৰ বাবে দাখিল কৰা তেওঁৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল (Delhi High Court verdict on Manish Sisodia) ।

আদালতক ইডিয়ে জনায় যে ছিছোডিয়াই তেওঁৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন জামিনৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰে যদিও তেওঁৰ পত্নীক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।

