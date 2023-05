নেশ্যনেল ডেস্ক,২৯ মে': দিল্লীৰ নতুন আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব তথ্য প্ৰকাশ ইডিৰ (ED on Delhi Excise Policy scam)। তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে দাবী কৰা মতে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াই ১৪ টা বিভিন্ন মোবাইল ফোনত ৪৩ খন চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল (Sisodia used 43 SIM cards)। অভিযোগ কৰা হৈছে যে তেওঁ তদন্তত বাধা দিবলৈ আৰু প্ৰমাণ ধ্বংস কৰিবলৈ ফোনবোৰ ধ্বংস কৰিছিল ।

সূত্ৰৰ মতে ইডিৰ তদন্তত লগতে পোহৰলৈ আহিছে যে ৪৩ খন চিম কাৰ্ডৰ ভিতৰত আপ নেতাগৰাকীৰ নামত মাত্ৰ ৫ খন চিম হে আছিল । চিবিআইয়ে তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰা ফোনটোৰ পূৰ্বে ব্যৱহাৰ কৰা ফোনটোও ভাঙি পেলোৱা হৈছিল আৰু এতিয়া তেওঁৰ হাতত নাই (Sisodia destroyed his phone)। চিছোদিয়াই ইডিক জনোৱা মতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ফোনটো এতিয়া ক'ত আছে তেওঁ নাজানে ।

ইফালে চিছোদিয়াই ধ্বংস কৰা ১৪ টা মোবাইল ফোনৰ প্ৰকৃত মালিক সম্পৰ্কে ইডিয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে (ED operation on phone used by Sisodia)। সূত্ৰই জনোৱা মতে এই ফোনবোৰ দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মা, সুধীৰ কুমাৰ, জাভেদ খান আৰু ৰোমাডো ক্লথছ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ক্ৰয় কৰাৰ লগতে মালিকানাধীন আছিল । আমোদজনক ভাৱে, ৰোমাডো ক্লথচে ফোনটো ক্ৰয় কৰিছিল যদিও বিক্ৰেতাক প্ৰতাৰণা কৰিছিল । কিয়নো তেওঁলোকৰ চেকখন বাউন্স হৈছিল ।

ফোনৰ গৰাকীয়ে এতিয়া নেগোচিয়েবল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এক্টৰ ধাৰা ১৩৮ ৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে চেক বাউন্সৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ চিছোদিয়াৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেৱেন্দ্ৰ ওৰফে ৰিংকুৱে আপ নেতাজনৰ হৈ জাভেদ খানৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ৷ দেৱেন্দ্ৰই ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত চিছোদিয়াৰ বাবে কিছু এককালীন পাছৱৰ্ড (অ'টিপি) কামৰ বাবে খানৰ পৰা ফোনটো লৈছিল ।

অৱশ্যে, ফোনটো ২০২২ৰ অক্টোবৰত ফৰ্মেট কৰা হৈছিল যাৰ বাবে ইডিয়ে অ'টিপি সম্পৰ্কীয় এছএমএছ উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে । চিছোদিয়াই দুটা ফোন জমা দিছিল । ফোনবোৰৰ ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত প্ৰমাণিত হৈছে যে চিছোদিয়াই কেলেংকাৰীটোৰ চিবিআই তদন্তৰ বাবে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ আদেশৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱাৰ অলপ পাছতে ২৩ জুলাইত চিগনেল আৰু হোৱাটছএপ পুনৰ ইনষ্টল কৰিছিল ।

ইডিৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে চিছোদিয়াই ১১ মাহ ধৰি এটা আইফোন ১৩ মেক্স প্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, কিন্তু গৱৰ্ণৰৰ আদেশৰ পাছতে তেওঁ ইয়াক ধ্বংস কৰিছিল । আপ নেতাগৰাকীয়ে অনুসন্ধানকাৰীসকলক কৈছিল যে ভাগি যোৱা ফোনটো ক'ত আছে তেওঁ নাজানে । ইডিৰ গোচৰটো চিবিআইৰ এজাহাৰৰ ওপৰত জড়িত । ইডিয়ে এতিয়ালৈকে ৪ খন অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে ।

