নিউজ ডেস্ক, ২২ মাৰ্চ : দেশৰ ৰাজধানীৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰা পোষ্টাৰ (objectionable posters against PM Modi in Delhi) । এই আপত্তিজনক পোষ্টাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ১০০ খনতকৈও অধিক এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত ছয়জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি, দিল্লীৰ কিছু অংশত "মোডী হটাও দেশ বচাও" শিৰোনামৰ পোষ্টাৰো আছিল (6 arrested for objectionable posters against Modi) ।

দিল্লীৰ বিশেষ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপেন্দ্ৰ পাঠকে সংবাদ সংস্থা এএনআইক জনোৱা মতে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ১০০-তকৈও অধিক এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে (Modi Hatao Desh Bachao posters in Delhi) । আনহাতে, সমগ্ৰ চহৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক পোষ্টাৰসহ ছয়জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অৱশ্যে উক্ত পোষ্টাৰবোৰত প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ বা প্ৰকাশকৰ কোনো উল্লেখ নাছিল । এই ক্ষেত্ৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে (Delhi Police investigation against posters of Modi) ।

প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আইন (Printing Press Act) আৰু সম্পত্তি বিকৃতকৰণ আইনৰ ধাৰাৰ (Defacement of Property Act) অধীনত চহৰখনৰ বিভিন্ন জিলাত এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে বুলিও আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । বিশেষ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এইটোও প্ৰকাশ কৰিছে যে আম আদমী পাৰ্টীৰ (Aam Aadmi Party, AAP) কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত এখন ভানকো বাধা দিয়া হৈছিল । তাৰ পৰা কেইখনমান পোষ্টাৰ জব্দ কৰা হয় আৰু তাৰ লগত জড়িতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ঘটনাটো সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত চলি আছে ।

উল্লেখ্য, বিগত দিনত তেলেংগানাতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী তথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰচাৰ যুদ্ধ চলিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীক দহটা মূৰেৰে ৰাৱণৰ প্ৰতীকী ৰূপ দি প্ৰতিটো মূৰক বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ নাম দিয়া হৈছে । আনহাতে, উক্ত পোষ্টাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়ায়ো স্থান লাভ কৰে ।

