নিউজ ডেস্ক, ২৪ জুন : গুগলে নিয়মীয়াভাৱে প্লে ষ্টোৰত (google play store) ক্ষতিকাৰক মালৱেৰ (malware) চিনাক্ত কৰাৰ লগতে নিষিদ্ধ কৰি আহিছে (Google regularly detects and bans malicious malware)। এই তালিকাত শেহতীয়াভাৱে আৰু পাঁচটা এপ সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু সেইকেইটা আঁতৰ কৰা হৈছে । এইবোৰে চোৰাংচোৱা এপ হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে আন মোবাইল এপৰ পৰা ডাটা চুৰি কৰে । যদি এই এপবোৰ আপোনাৰ মোবাইলত আছে তেন্তে সেইবোৰ তৎক্ষণাৎ আনইনষ্টল কৰক (uninstall these apps immediately)।

আপোনাৰ মোবাইলত এইকেইটা এপ আছে নেকি ?

পিআইপি পিক কেমেৰা ফটো এডিটৰ (PIP Pic Camera Photo Editor) : এই এপটো হৈছে এটা ছবি সম্পাদনা চফ্টৱেৰ (image editing software) । এই মালৱেৰটোৱে ফেচবুক লগইনৰ বিৱৰণ চুৰি কৰি আছে (malware stealing Facebook login details) । তথ্যমতে, এক মিলিয়নতকৈও অধিক লোকে ইয়াক ডাউনলোড কৰিছে ।

ৱাইল্ড এণ্ড এক্সোটিক এনিমেল ৱালপেপাৰ (Wild & Exotic Animal Wallpaper) : এই এপটোত ছদ্মবেশী এটা এডৱেৰ আছে (masquerading adware)। ই মোবাইলত থকা অন্যান্য এপৰ আইকন আৰু নাম সলনি কৰিব পাৰে । তাৰ পৰাই সমস্যাবোৰ আহে । 5 লক্ষাধিক লোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিছে ।

জোডি হৰস্কোপ - ফৰ্চুন ফাইণ্ডাৰ (Zodi Horoscope - Fortune Finder) : এই এপৰ জৰিয়তে স্মাৰ্টফোনত হেক কৰা মালৱেৰে ফেচবুক একাউণ্টৰ বিৱৰণ চুৰি কৰে (stealing Facebook account details) । ইয়াক 5 লাখৰো অধিক লোকে ডাউনলোড কৰিছে ।

পিআইপি কেমেৰা 2022 (PIP Camera 2022) : এই এপটো কেমেৰাৰ উন্নত ব্যৱহাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় (used to make better use of camera)। আপুনি এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ফেচবুকে ইয়াত থকা মালৱেৰৰ জৰিয়তে চাইবাৰ অপৰাধীসকললৈ তথ্য প্ৰেৰণ কৰে (Facebook transmitting information to cyber criminals) । খবৰ অনুসৰি 50,000 ৰো অধিক লোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিছে ।

মেগনিফায়াৰ ফ্লেছলাইট (Magnifier Flashlight) : এই এপটো বেছিভাগ ভিডিঅ', স্থিৰ বেনাৰ বিজ্ঞাপনৰ সৈতে আহে । চাইবাৰ অপৰাধীসকলে (Cyber criminals) তেওঁলোকৰ ফোনলৈ এডৱেৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াক 10,000 ৰো অধিক লোকে ডাউনলোড কৰা বুলি কোৱা হয় ।

এপছত মালৱেৰবোৰে (malware) কেনেদৰে কাম কৰে ?

এণ্ড্ৰইড এপৰ (Android apps) ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে, মালৱেৰে সদায়ে কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে ডাটা চুৰি কৰি থাকে (malware always stealing data) । এপবোৰে প্ৰায়ে বিজ্ঞাপন আনে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সেইবোৰত ক্লিক কৰিবলৈ বাৰে বাৰে কৌ থাকে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মালৱেৰটো ফোনত প্ৰৱেশ কৰে । চাইবাৰ অপৰাধীসকলে ব্যৱহাৰকাৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু বিত্তীয় লেনদেন সম্পৰ্কীয় তথ্য ইয়াৰ দ্বাৰা সৰহৰাহ কৰে ।

মালৱেৰ (malware) কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব ?

প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞসকলৰ (Tech experts) পৰামৰ্শ হৈছে, যদি আপুনি সন্দেহ কৰে যে আপোনাৰ ফোনত মালৱেৰ বা ভাইৰাছ থাকিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি এণ্টি-ভাইৰাছ বা এণ্টি-মালৱেৰ প্ৰ'গ্ৰাম এটা ইনষ্টল কৰিব পাৰে (anti-virus or anti-malware program) । ই ফোনটো ভালদৰে স্কেন কৰে আৰু যিকোনো ক্ষতিকাৰক প্ৰ'গ্ৰাম চিনাক্ত আৰু জনাই দিয়ে ।

মালৱেৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ আন এটা উপায় হ'ল ফোন ফেক্টৰী ৰিছেট কৰা (phone factory reset) । ই ফোনত ইনষ্টল কৰা সকলো এপ বিলোপ কৰিব আৰু আপুনি ফোনটো ক্ৰয় কৰাৰ সময়ৰ দৰে ছেটিংছলৈ ঘূৰি আহিব । যদি আপুনি আপোনাৰ ফোনটো ফেক্টৰী ৰিছেট কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ ফোন নম্বৰবোৰ আৰু অন্যান্য ডাটা বেক আপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ।

লগতে পঢ়ক :New Covid 19 case in India: 24 ঘণ্টাত 17 হাজাৰতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত