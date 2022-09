নিউজ ডেস্ক, ৭ ছেপ্টেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাত জনজাতীয় লোকসকলৰ উন্নয়নৰ (project for development of tribal in Tripura) বাবে ১৩০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা একত্ৰিত কৰিবলৈ বিশ্ব বেংকৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে (delegation of World Bank arrived in Tripura) ।

উল্লেখ্য, ত্ৰিপুৰাত জনজাতীয় লোকৰ বিকাশৰ বাবে বিগত বছৰত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই প্ৰকল্পটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল (Nirmala Sitharaman announced tribal development scheme in Tripura) ৷ এক সাক্ষাৎকাৰত জনজাতীয় কল্যাণ সঞ্চালক বিশাল কুমাৰে কয়, ২০২১ চনৰ মাহত আগষ্টত বিশ্ব বেংকে ১৭৫ নিযুত ডলাৰৰ পুঁজিৰে প্ৰকল্পটো অনুমোদন জনায় (Director of Tribal Welfare in Tripura) । ভাৰতীয় মূল্যত ইয়াৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় ১৩০০ কোটি টকা (1300 crores tribal development project in Tripura) ।

"এই প্ৰকল্পটো পাঁচ বছৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে । প্ৰকল্প প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণত প্ৰায় 2 বছৰ লাগিব আৰু প্ৰকল্পটো সম্ভৱত এপ্ৰিল 2023-ৰ ভিতৰত সক্ৰিয় হৈ উঠিব (World Bank scheme in Tripura) । বিশ্ব বেংকৰ দলটো ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে । যোৱা এবছৰত এইটো তেওঁলোকৰ তৃতীয় ভ্ৰমণ । সম্ভৱত ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কিছুমান পৰিকল্পনা একত্ৰিত কৰা হ'ব আৰু ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে পুঁজি মুকলি কৰা আৰম্ভ কৰিব ।" তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে জনজাতীয় উন্নয়নৰ ওপৰত বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষা আৰু জীৱিকাৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । "আন্তঃগাঁথনিৰ কামৰ অধীনত ৫২৭ কিলোমিটাৰ পথ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বা নতুন ধৰণে সেয়া নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । শিক্ষা খণ্ডত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত ১৭ খন বিদ্যালয়ৰ বাবে কাম কৰা হ'ব । ৰাজ্যখনৰ ২৩ টা জনজাতীয় অধ্যুষিত গ্ৰাম্য খণ্ডত অসংবেদনশীলতাৰ কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব ।" বিষয়াজনে লগতে জনায় ।

উল্লেখ্য বিশ্ব বেংকৰ প্ৰকল্প তথ্যত জনাইছে যে প্ৰকল্পটোৰ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে ১৭৫ নিযুত ডলাৰ । ইয়াৰে ভিতৰত বিশ্ব বেংকে ১৪০ নিযুত ডলাৰৰ পুঁজি প্ৰদান কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত ভ্ৰমণ-বাণিজ্য মেলাৰ মূল আকৰ্ষণ ৰামোজী ফিল্ম চিটি