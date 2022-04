আগৰতলা,৭ এপ্ৰিল : অতি শীঘ্ৰে ত্ৰিপুৰাত স্থাপন হ'ব সত্যজিৎ ৰায় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠান (SRFTI campus to be set up in Tripura)। ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ লগতে কলকাতাৰ সত্যজিৎ ৰায় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠানৰ (SRFTI) কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ মাজতে কলকাতাৰ SRFTIৰ এটা প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হয় ত্ৰিপুৰাত (Delegation of SRFTI visit Agartala)। তিনিজনীয়া প্ৰতিনিধি দলটোৱে SRFTI স্থাপনৰ বাবে আগৰতলাৰ নজৰুল কলাক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্ব দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক সমীৰণ দত্ত, পঞ্জীয়ক ড৹ সুশ্ৰুত শৰ্মা আৰু আন এগৰাকী বিষয়া সুদিপ্ত ভৌমিকে । ৰাজ্যখনৰ তথ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীয়েও দলটোৰ সৈতে কলাক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

পৰিদৰ্শনৰ পাছত মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু বিভাগৰ সঞ্চালকে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে কলকাতাৰ SRFTI লৈ গৈছিল । SRFTI স্থাপনৰ বিষয়টোত তাত বিষয়াসকলৰ সৈতে দীঘলীয়া বৈঠকত মিলিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী । সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে এটা দলে আগৰতলা ভ্ৰমণ কৰিব আৰু প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ বাবে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব । ইয়াৰ পাছতে দলটো আহি ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছে ।

নতুন প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ মানসেৰে আগৰতলা ভ্ৰমণ SRFTIৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

প্ৰতিনিধি দলটোৱে আগৰতলাত SRFTI স্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰিছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । পৰিদৰ্শনৰ পাছতে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱকো সাক্ষাৎ কৰিব । প্ৰতিনিধি দলটোৱে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু তাৰ পাছত SRFTI কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা কৰা মতে ৰাজ্যখনত সকলো সুযোগ সুবিধা আছে যাৰ বাবে এই চৰকাৰে এই প্ৰচেষ্টাত সফল হ'ব পাৰিব । বিত্ত বিভাগেও এই ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত দিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক সমীৰণ দত্তইও আশা কৰে যে তেওঁলোকে চমু পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

