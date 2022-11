নেশ্য়নেল ডেস্ক, ১৫ নৱেম্বৰ: ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিগতভাবে নিৰ্মিত ৰকেট 'বিক্ৰম-এছ' (first private rocket) মঙলবাৰে অৰ্থাৎ আজি উৎক্ষেপণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও বিশেষ কাৰণত ১৮ নৱেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে (Indias first private rocket launch)। বেয়া বতৰৰ বাবে উৎক্ষেপণত বিলম্ব হৈছে বুলি সদৰী কৰিছে হায়দৰাবাদস্থিত ষ্টাৰ্ট আপ স্কাইৰুট এৰোস্পেছে (startup Skyroot Aerospace in Hyderabad)।

ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত ভাৱে নিৰ্মিত ৰকেট উৎক্ষেপণত বিলম্ব

উল্লেখ্য় যে 'আৰামভ' নামৰ স্কাইৰুট এৰোস্পেচৰ প্ৰথম অভিযানত তিনিটা উপভোক্তা পেলোড থাকিব (Skyroot Vikram Launch Vehicles)। অহা ১৮ নৱেম্বৰত হায়দৰাবাদস্থিত মহাকাশ ষ্টাৰ্ট আপ স্কাইৰুট এৰোস্পেচৰ শ্ৰীহৰিকোটাত (Sriharikota) ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ (ISRO) উৎক্ষেপণ পেডৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব ৰকেটটো । স্কাইৰুট (Skyroot) হৈছে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট আপ যিয়ে ইয়াৰ ৰকেট উৎক্ষেপণৰ বাবে ইছৰোৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত কোম্পানীটোৱে ১৫ ৰ পৰা ১৯ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল । সেই অনুসৰিয়েই ১৫ নৱেম্বৰ ধাৰ্য কৰা হৈছিল । ইয়াৰ প্ৰপালচন প্ৰণালী-কালাম ৮০ যোৱা ১৫ মাৰ্চত সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।

স্কাইৰুট এৰোস্পেচৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু সহকাৰী প্ৰতিষ্ঠাপক পৱন কুমাৰ চান্দনাই কয় যে ৰকেটটোৰ নাম বিখ্যাত ভাৰতীয় বিজ্ঞানী আৰু ইছৰোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ড৹ বিক্ৰম চাৰাভাইৰ নামেৰে ৰখা হৈছে (Dr Vikram Sarabhai)। এই উৎক্ষেপণৰ নাম মিছন প্ৰৰামভ হিচাপে ৰখা হৈছে । স্কাইৰুট কোম্পানীৰ মিছন আৰামভৰ মিছন পেচটো ইছৰোৰ মুৰব্বী ড৹ এছ সোমনাথে উন্মোচন কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে বিক্ৰম-এছ হৈছে একক পৰ্যায়ৰ উপ-কক্ষীয় উৎক্ষেপণ বাহন । এই বাহনখনে তিনিটা বাণিজ্যিক পেলোড কঢ়িয়াব । এইটো এক প্ৰকাৰৰ পৰীক্ষামূলক উৰণ । এইক্ষেত্ৰত সফল হ'লে ব্যক্তিগত মহাকাশ কোম্পানীসমূহৰ ৰকেট উৎক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই ৰকেটটোৰ সৈতে সৰু উপগ্ৰহবোৰ পৃথিৱীৰ নিৰ্ধাৰিত কক্ষপথত স্থাপন কৰা হ'ব । স্কাইৰুট এৰোস্পেচে ২০২১ চনৰ ২৫ নৱেম্বৰত নাগপুৰত সৌৰ উদ্যোগ লিমিটেডৰ পৰীক্ষাৰে ইয়াৰ প্ৰথম ত্ৰিমাত্ৰিক মুদ্ৰিত ক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিন সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰিছিল (Cryogenic engine) । স্কাইৰুট এৰোস্পেচৰ ব্যৱসায় বিকাশৰ মুৰব্বী শিৰীষ পল্লীকোণ্ডাই কয় যে ত্ৰিমূৰ্তিক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিনটো সাধাৰণ ক্ৰায়'জেনিক ইঞ্জিনতকৈ অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য ।

লগতে পঢ়ক:World Acupuncture Day 2022: শুনিছেনে আকুপাংচাৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে, ইয়াৰ উপকাৰিতাসমূহ জানিবলগীয়া