নেশ্যনেল ডেস্ক,২৭ মে' : দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কৰ্ণাটকত উপস্থিত হয় (Defense minister Rajnath Singh in Karnataka)। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰৱাৰ নৌ সেনা ঘাটি পৰিদৰ্শন কৰে । নৌসেনা ঘাটিত জোৱানসকলৰ সৈতে এক যোগ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Defense Minister does yoga with Navy personnel)। আন্তৰ্জাতিক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে এই যোগ অধিৱেশন ।

ইয়াৰ পূৰ্বে, ৰাজনাথ সিঙে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কাৰৱাৰত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (Rajnath Singh interacts with Navy personnel and their families)। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটযোগে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে কাৰৱাৰৰ নৌসেনা এলেকাত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জোৱান আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁ আনন্দিত হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মীসকলে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই আৰু দেশক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । আনহাতে তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে সেনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাৰ লগতে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাত শক্তি প্ৰদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ (International Day of Yoga 2022) লগত সংগতি ৰাখি চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । দিৱসলৈ ১০০ দিন বাকী থকা সময়ত অৰ্থাৎ ১৩ মাৰ্চত দিৱসৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিল ।

ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ লালকিল্লাত ৭৫ দিনীয়া কাউণ্টডাউন অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছিল । আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালনৰ সজাগতা যাতে সমগ্ৰ ভাৰততে আনিব পৰা যায় তাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱাৰ সময়তে নৌসেনাৰ এই যোগ অধিৱেশনেও বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে বেংগালুৰুলৈ উৰা মাৰিলে তেলেংগনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে