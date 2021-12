নিউজ ডেস্ক, 8 ডিচেম্বৰ : তামিলনাডুত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা চীফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ বাস ভৱনত উপস্থিত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Defence minister Rajnath Singh reaches CDS Gen Bipin Rawat residence) ৷ বুধবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত তামিলনাডুৰ চিলুৰ আৰু কইম্বাটোৰৰ মাজৰ কুন্নুৰ নামৰ ঠাইত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ Mi-17V5 হেলিকপ্টাৰখন (IAF Mi 17v5 crash in Tamilnadu) ৷ হেলিকপ্টাৰখনত যাত্ৰা কৰিছিল সপত্নীক চীফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে (CDS Gen Bipin Rawat on board the crashed chopper)৷

চুলুৰৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ঘাটিৰ পৰা ৱেলিংটনৰ প্ৰতিৰক্ষা সেৱা মহাবিদ্যালয়লৈ (DSC) গৈ থকা অৱস্থাত বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ সেনাপ্ৰধানগৰাকীৰে সৈতে বিমানখনত মুঠ 14 গৰাকী ব্যক্তিয়ে যাত্ৰা কৰিছিল ৷ ঘন কুঁৱলীৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন ৷

হেলিকপ্টাৰখনত আছিল মুঠ 14 গৰাকী যাত্ৰী ৷ যাৰ মাজত আছিল চীফ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট, তেওঁৰ পত্নী, সেনা সহায়ক, সুৰক্ষা কামাণ্ডো আৰু বায়ুসেনাৰ বিমান চালক ৷ ইয়াৰ ভিতৰত তথ্য পোৱা গৈছে চি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট, মধুলিকা ৰাৱাট (বিপিন ৰাৱাটৰ পত্নী), ব্ৰিগেডিয়াৰ এল এছ লিড্ডাৰ, লেঃ কৰ্ণেল হৰ্জিন্দাৰ সিং, নায়ক গুৰসেৱক সিং, নায়ক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ, লেঞ্চ নায়ক বিবেক কুমাৰ, লেঞ্চ নায়ক বি চাই তেজা আৰু হাবিলদাৰ সতপালৰ ৷

স্থানীয় লোকে প্ৰায় 80 শতাংশ দগ্ধ হোৱা দুটা শৰীৰ উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় ৷ বাকী কেইবাজনকো ইতিমধ্যে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিও সেনাৰ সূত্ৰই এই ক্ষেত্ৰত কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ৷ বায়ুসেনা প্ৰধান এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল ভি আৰ চৌধাৰী উপস্থিত হৈছে চুলুৰ ৷ এই ঘটনাৰ প্ৰতি মূহুৰ্তৰ খবৰ জানিবলৈ সংযুক্ত হৈ থাকক ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে ৷

