ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 21 অক্টোবৰ: নিউয়ৰ্কত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ । এতিয়া ইয়াৰ বিদ্যালয়সমূহত অহা বছৰৰ পৰা দীপাৱলীৰ দিনা চৰকাৰী বন্ধ থাকিব । নিউয়ৰ্কৰ মেয়ৰ এৰিক এডামছে এই কথা ঘোষণা কৰিছে(Diwali to be public school holiday in New York) । দীপাৱলী উদযাপন কৰা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ আৰু জৈন ধৰ্মৰ ২ লাখৰো অধিক নিউয়ৰ্কবাসীক স্বীকৃতি দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে(Deepawali declared holiday in New York) ।

তেওঁ কয় যে, এই সিদ্ধান্তই নিউয়ৰ্কত বাস কৰা লোক তথা শিশুসকলে দীপাৱলীৰ মহত্বৰ বিষয়ে জনাৰ লগতে ভাৰতীয় হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়েও জানিব । এডামছে কয় যে, দীপাৱলীৰ বন্ধৰ অভিযানত তেওঁ এই উৎসৱৰ বিষয়ে বহু কথা জানিব পাৰিছিল(Deepawali 2023 public holiday in school in New York) ।

তেওঁ কয় যে, নিউয়ৰ্কত দীপাৱলীক বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি তেওঁ এই উৎসৱক এটা ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা সকললৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে । একে সময়তে নিউয়ৰ্কত থকা ভাৰতৰ কনছুল জেনেৰেল ৰন্ধীৰ জয়ছোৱালে এই সিদ্ধান্তৰ বাবে মেয়ৰ এডামছক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । নিউয়ৰ্কত বাস কৰা ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি দীপাৱলীত বন্ধৰ দাবী জনাই আহিছে(US public holiday or PH news today) । ভাৰতীয় উৎসৱক স্বীকৃতি দিলে বৈচিত্ৰ্য আৰু বহুত্ববাদক গভীৰ অৰ্থ পোৱা যায় বুলি ৰন্ধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে, ইয়াৰ ফলত সকলো স্তৰৰ লোকে ভাৱধাৰা আৰু ঐতিহ্যৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

নিউয়ৰ্কৰ মেয়ৰ এডামছে কয় যে, বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ফালৰ পৰা দীপাৱলীত স্কুল বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনোৱা হৈছে । তেওঁ কয় যে, এই আইন গৃহীত হোৱাৰ পিছত আগন্তুক বছৰত নিউয়ৰ্কৰ বিদ্যালয়সমূহত দীপাৱলী বন্ধ দিয়া হ’ব । নিউয়ৰ্কৰ শিক্ষা নিয়ম অনুসৰি চহৰখনৰ বিদ্যালয়সমূহ কমেও ১৮০ দিন চলিব লাগিব(public school holiday in New York 2023) ।

