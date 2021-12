নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৪ ডিচেম্বৰ : সোমবাৰে শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা আন এজন আৰক্ষী জোৱানৰ মঙলবাৰে মৃত্যু হয় (One more policeman in Srinagar attack) । আৰক্ষী জোৱানগৰাকী কাংগানৰ বাসিন্দা কনিষ্টবল ৰমিজ আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁ সেনাৰ ৯২ বেচ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । সোমবাৰে আবেলি যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰক্ষী জোৱান থকা এখন বাছত আক্ৰমণ কৰিছিল (Militant attack in Srinagar) ।

এই আক্ৰমণত সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক গোলাম হাছান আৰু জ্যেষ্ঠ কনিষ্টবল ছফিক আলী নিহত হয় । কনিষ্টবল ৰমিজ আহমেদক সংকটজনক অৱস্থাত সেনাৰ ৯২ বেচ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মঙলবাৰে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে সৈতে নিহতৰ সংখ্যা ৩ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে (Death toll in Srinagar attack rises to 3) । আনহাতে, আহত ১১ জন আৰক্ষী জোৱানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, সোমবাৰে সন্ধিয়া ৫.৫০ বজাত শ্ৰীনগৰৰ পান্থা চকৰ ঝেৱান অঞ্চলত সশস্ত্ৰ ৰিজাৰ্ভ আৰক্ষীৰ নৱম বেটালিয়নৰ জোৱান কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাছত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল । এই ঘটনাত ১৪ জন আৰক্ষী আহত হয় । ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে তিনিজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে ।

বাহনখন শ্ৰীনগৰৰ পৰা ঝেৱানস্থিত সশস্ত্ৰ আৰক্ষী কমপ্লেক্স অভিমুখে গৈ আছিল । এই আক্ৰমণত আৰক্ষী জোৱান কঢ়িয়াই নিয়া বাছখনৰো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় । বাছখনৰ আসনবোৰত তেজৰ দাগ স্পষ্ট হৈ আছিল আৰু সকলোতে গুলীৰ চিন দেখা গৈছিল ।

কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক বিজয় কুমাৰে জনায় যে, গোপন সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, জৈইছ-এ-মহম্মদৰ শাখা কাশ্মীৰ টাইগাৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল । সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰিছিল আৰু এজন সন্ত্ৰাসবাদী আহত হয় । এই আক্ৰমণৰে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি বিজয় কুমাৰে মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয় যে, এই আক্ৰমণৰ পৰা বুজিব পাৰি যে, বৰ্তমান সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা নতুন গোট সক্ৰিয় হৈ আছে । শীঘ্ৰেই এনে গোটক উৎখাত কৰা হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । বৰ্তমান অঞ্চলটোত অভিযান অব্যাহত আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

