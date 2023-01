মেঘ ৰাশি : দিনটো কিছু কঠিন হ’ব ৷ কৰ্মস্থলীত কিছু কঠিনতাৰ সন্মূখীন হ’ব পাৰে । জ্যেষ্ঠ কৰ্মীৰ লগত নম্ৰভাবে থাকিব ৷ আৰ্থিক লাভৰ যোগ ৷

বৃষ ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ কথা কওঁতে সাৱধান হওক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব ৷

মিথুন ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ আবেগিক হৈ থাকিব ৷ আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা ৷ যোগাসন কৰক ৷

ককৰ্ট ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ উন্নত ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য উন্নত ৷ ব্যৱসায়ত শুভ ৷

সিংহ ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শাৰীৰিকভাৱে কিছু দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে ৷

কন্যা ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ এলাহ ভাৱ পৰিহাৰ কৰক ৷ সময়মতে নিজৰ কাম সম্পাদন কৰক ৷ ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰক ৷

তুলা ৰাশি : দিনটো সুভ ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ সন্মান আৰু খ্যাতি বৃদ্ধি পাব । মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লওক ৷

বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত ৷

ধনু ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ আৰ্থিক লাভৰ যোগ ৷ সন্ধিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰক ৷ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ পৰা বিৰত থাকক ।

মকৰ ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত আঘাত হানিব পাৰে । প্ৰিয়জনৰ লগত বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ ঘৰৰ পৰিৱেশ শান্ত আৰু আনন্দময় হ’ব । বিবাহিত সকলৰ বাবে আনন্দৰ দিন ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷

কুম্ভ ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । অত্যাধিক ব্যয় নকৰিব ।

মীন ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ ব্যৱসায়ত উন্নতি ৷ আয় বৃদ্ধি । প্ৰেমত শুভ ৷