নেশ্যনেল ডেস্ক,৬ অক্টোবৰ : বিয়া ভগাৰ পাছত প্ৰাক্তন বাগদত্তাক বদনাম কৰাৰ অপচেষ্টা এজন যুৱকৰ । বাগদত্তাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ যুৱকজন (Ex finace arrested)। প্ৰাক্তন বাগদত্তাক সামাজিক মাধ্যমত বদনাম (Defamation of ex fiance on social media) কৰাৰ লগতে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ।

দ্বাৰকাৰ আৰক্ষী উপায়ুক্ত এম হৰ্ষ বৰ্ধনে জনোৱা মতে অভিযুক্ত সুধীৰ কুমাৰ আৰু যুৱতীগৰাকীৰ বাগদান সম্পন্ন হৈছিল যদিও পিছত বিয়া ভাগি থাকে । পাছত যুৱতীগৰাকীক বদনাম কৰিব বিচাৰিছিল যুৱকজনে ।

ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ দাখিল কৰি কয় যে কোনোৱে তেওঁৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি ফেচবুকত ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল আৰু আপত্তিজনক তথ্য আপলোড কৰি আছিল । আনকি ফেচবুক একাউণ্ট খোলা লোকজনে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকললৈও অনুৰোধ পঠিয়াইছিল আৰু ম'ৰ্ফ ছবি প্ৰেৰণ কৰি আহিছিল । আনকি অভিযুক্ত লোকজনে যুৱতীগৰাকীৰ মোবাইল নম্বৰটোও সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিছিল বুলি তেওঁ আৰক্ষীক অৱগত কৰে ।

যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰক্ষীয়ে দ্বাৰকা চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত আইপিচিৰ ধাৰা ৩৫৪(ডি) আৰু ২৯২ ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰে । তদন্তৰ সময়ত, ভুৱা ফেচবুক একাউণ্টৰ তথ্য লাভ কৰা হয় । তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ দলটোৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাত অভিযান চলাই অভিযুক্ত সুধীৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

অভিযুক্ত সুধীৰে আৰক্ষীক জনোৱা মতে যে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ বাগদান সম্পন্ন হৈছিল । কিন্তু , কিছুমান কাৰণত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে আৰু বিয়া ভাগি যায় । বিয়া ভগাত সুধীৰ অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । সেয়েহে, তেওঁ যুৱতীগৰাকীক বদনাম কৰিবলৈ তেওঁৰ নামত এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিল ।

