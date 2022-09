নিউজ ডেস্ক, ৭ ছেপ্টেম্বৰ : উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদ জিলাৰ ডঃ কে এন মোডী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ অনুমোদিত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত চাইবাৰ আক্ৰমণ (cyber attack at Dr KN Modi University) । এই আক্ৰমণত শিক্ষাৰ্থী, কৰ্মচাৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্যান্য বিষয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সংবেদনশীল তথ্য হেক কৰা হৈছে । বিষয়টো সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশ চাইবাৰ চেলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে (UP Cyber Cell begun probing of cyber attack) ।

আনহাতে, তথ্যসমূহ চুৰি কৰি সেইবোৰক এক এনক্ৰিপ্ট ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পিছত হেকাৰসকলে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ব্লেকমেইল কৰা আৰম্ভ কৰিছে (hackers blackmailing authorities of University) । আনকি হেকাৰসকলে 5 নিযুত ডলাৰ দাবী কৰিছে (hackers demanding 5 million dollar) । যদি দাবী কৰা ধন নিদিয়ে তেনেহ'লে পৰিণাম অধিক বেযা হ'ব বুলি ভাবুকি দিয়া বুলি এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

উল্লেখ্য, শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেংকিং তথ্য বিদেশী হেকাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অভিযন্তাসকলে ছিষ্টেমটোৰ পৰা তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে যদিও তেওঁলোকে বিষয়টোত কোনো সফলতা অৰ্জনত ব্যৰ্থ হৈছে । বৰ্তমান বিষয়টো অনুসন্ধান কৰাৰ দায়িত্ব উত্তৰ প্ৰদেশ চাইবাৰ চেলক অৰ্পণ কৰা হৈছে ।

হেকাৰসকলে গাজিয়াবাদৰ মোডীনগৰ অঞ্চলত কে এন মোডী এডুকেচনেল ফাউণ্ডেচন আৰু ইয়াৰ অনুমোদনপ্ৰাপ্ত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য চুৰি কৰিবলৈ 'লকবিট ব্লেক' ভাইৰাছ (Lockbit Black virus) ব্যৱহাৰ কৰে । কে এন মোডী ফাউণ্ডেচনৰ সৰ্বমুঠ আঠখন মহাবিদ্যালয় আছে । সূত্ৰটোৰ পৰা এইটোও জানিব পৰা গৈছে যে হেকাৰসকলে চুৰি কৰা তথ্য লক কৰিছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনে তথ্য উদ্ধাৰ কৰা বা কোনো পৰিৱৰ্তন কৰাত অসুবিধাত পৰিছে ।

জানিব পৰা মতে, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ লেনদেন আৰু অন্যান্য বিত্তীয় তথ্যসহ বেঙ্কিং তথ্য হেকাৰসকলৰ হাতলৈ গৈছে । আনহাতে, আৰক্ষীয়ে তথ্য-প্ৰযুক্তি সংশোধনী আইন ২০০৮ৰ ধাৰা ৫০৭ আৰু ধাৰা ৬৬চিৰ অধীনত অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Information Technology Amendment Act 2008) ।

লগতে পঢ়ক :মাচুল আদায় নিদিয়াৰ বাবেই শ্ৰেণীকোঠাত বন্ধ কৰি ৰাখিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক