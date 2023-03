নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 মাৰ্চ : H3N2 ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ (H3N2 influenza virus) দ্ৰুত বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নীতি আয়োগ ৷ শনিবাৰে নীতি আয়োগ আৰু ক’ভিড 19 ৰ ভেকচিন প্ৰশাসনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ গোটে একেৰাহে দুখন বৈঠকত মিলিত হ’ব (Crucial meeting in Delhi over H3N2 influenza virus to assess country wide situation) ৷ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতি আৰু যিকোনো সময়তে হ’ব পৰা সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ বিভিন্ন কৌশল মূল্যায়ন কৰে ৷

চৰকাৰী এক সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ডাঃ ভি কে পলৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নীতি আয়োগৰ বৈঠকত বৰ্তমান ভাৰতৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ কৰা হ’ব । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়, ৰাসায়নিক আৰু সাৰ, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ, গৃহ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, ৰে’লৱে আৰু আইচিএমআৰ (ICMR)ৰ বিষয়াসকলে উপস্থিতিত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব ।

সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, এই বৈঠকতে H3N2 ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ স্বাস্থ্য প্ৰট’কল অনা হ’ব (Rapid rise of H3N2 influenza virus) ৷ লগতে স্থানীয় নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ’ব । উক্ত বৈঠকতে চিকিৎসালয়ৰ বিচনা, আই চি ইউৰ বিচনা আৰু অক্সিজেন আদিৰ উপলব্ধতাকে ধৰি দেশৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ বিশ্লেষণো কৰা হয় । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলকো এই বৈঠকতে পূৰ্বতকৈ কিছু সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয় ৷

লগতে পঢ়ক : H3n2 influenza virus: ভাৰতত H3N2 ভাইৰাছৰ ফলত দুজনৰ মৃত্যু, এই ১০টা লক্ষণ দেখা দিলেই হওক সাৱধান

আনহাতে, শীঘ্ৰে ক’ভিড 19 ৰ ভেকচিন প্ৰশাসনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ গোট (NEGVAC) য়েও বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক লৈ এখন বৈঠক আহ্বান কৰিব । নেগভিএচিৰ অধ্যক্ষ ডাঃ এন কে অৰোৰাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা এই সভাখনত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আৰু অন্যান্য সকলৰ লগতে বিজ্ঞানীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে শেহতীয়াকৈ H3N2 ক বৰ্তমানৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ প্ৰধান কাৰণ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে ।

আইচিএমআৰ বিশ্লেষণত কোৱা হৈছে যে এই উপপ্ৰকাৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ফলত আন ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ উপপ্ৰকাৰতকৈ অধিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হয় । আইচিএমআৰে কয় যে, “H3N2 ইনফ্লুৱেঞ্জা, উশাহ বন্ধ আৰু অন্যান্য লক্ষণ থকা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৰোগীৰ ভিতৰত 10 শতাংশক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু 7 শতাংশক আইচিইউৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন হৈছিল’’ ।

লগতে পঢ়ক : Influenza H3N2: দেশত এইবাৰ H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ; উদ্বিগ্ন চিকিৎসক