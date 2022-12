নেশ্যনেল ডেস্ক,৩০ ডিচেম্বৰ: ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অন্যতম ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্ট(Rishabh Pant met with an accident on Friday) । দিল্লীৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত ৰুৰকীৰ নৰচান সীমান্তৰ হাম্মাদপুৰ ঝালৰ ওচৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা(Cricketer Rishabh Pant injured in road accident) । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰা হয় ৰুৰকীৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ । স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু সুস্থ হোৱাত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰে দিল্লীৰ আন এখন চিকিৎসালয়লৈ ।

চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি কপাল আৰু ভৰিত আঘাত পাইছে ঋষভ পণ্টে(Indian cricketer Rishabh Pant) । গতিকে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক(Rishabh Pant will undergo plastic surgery) । বৰ্তমান ক্ৰিকেটাৰগৰাকী দিল্লীৰ সাক্ষম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন । সাক্ষম চিকিৎসালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ সুশীল নগৰে জনাই যে ঋষভ পণ্টৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে শুক্ৰবাৰে পুৱাৰভাগত, ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্ট এখন গাড়ীত দিল্লীৰ পৰা ৰুৰকীলৈ আহি আছিল । কিন্তু হঠাৎ ঋষভৰ গাড়ীখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে । ফলত গাড়ীখনত অগ্নিসংযোগ হয়(Cricketer Rishabh Pant meets with road accident) । লগে লগে গাওঁবাসী আৰু আৰক্ষীও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । খবৰ দিয়া হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক । অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ঋষভ পন্তসহ তিনি সহযোগী ।

