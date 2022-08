নিউজ ডেস্ক, ৬ আগষ্ট : কংগ্ৰেছৰ পিছত বৰ্তমান ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰধান বিৰোধী দল চিপিআইএমে সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক ৰাজ্যখনত আইনৰ শাসন পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰু গণতন্ত্ৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে (CPIM appealed all political parties to oust the BJP) ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত চিপিআইএম ৰাজ্যিক সমিতিৰ বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে । তেওঁ অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক 'নতুন বটলত পুৰণি সুৰা' বুলিও অভিহিত কৰে (Tripura Chief Minister termed as old wine in new bottle) । এই সন্দৰ্ভত চৌধুৰীয়ে কয় যে, বিজেপিয়ে মুখ বা ব্যক্তিহে সলনি কৰিছে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শ সলনি কৰিব নোৱাৰে । যাৰ বাবে পৰিস্থিতি এক বেয়া অৱস্থালৈ গতি কৰিব ।

"ৰাজ্যজুৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱ, খাদ্যৰ সংকট । ৰাজ্যখনত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰি আছে । এমএনৰেগাৰ অধীনত কোনো কাম সৃষ্টি হোৱা নাই (No works being generated under MNREGA), শ্ৰমিকসকলে মজুৰি লাভ কৰা নাই আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা অব্যাহত আছে । আগৰতলা চহৰৰ অৱস্থাও ভাল নহয় । ৰাজ্যজুৰি পথবোৰত গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, পানী আৰু বিদ্যুতৰ সংকটৰ বাবে মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয় । তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে ত্ৰিপুৰাত আইন-শৃংখলা (Law and Order situation in Tripura) আৰু গণতন্ত্ৰৰ দৰে একো বস্তু নাই (CPIM alleged no democracy in Tripura) ।

"আনকি বিদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলেও আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে । আইন-শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে । বিৰোধীৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাঢ়ি আহিছে । আইন-শৃংখলা পুনৰুদ্ধাৰ আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দলক একত্ৰিত হ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ ।" চৌধুৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে কয় ।

