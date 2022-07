নেশ্যনেল ডেস্ক, 1 জুন: যোৱা ৮ মাৰ্চত কেৰেলাৰ কান্নুৰত এখন দুচকীয়া বাহন বেৰবিহীন খাৱৈত পৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল এজন ব্যাক্তিৰ ৷ মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰেফিক আইন উলংঘনৰ অভিযোগত আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল কেৰেলা আৰক্ষীয়ে (Court imposes penalty on a man who died in accident for traffic violations) ।

দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম অ’ ভাস্কৰণ (O Bhaskaran died in an accident) ৷ মৃত অ’ ভাস্কৰণৰ বিৰুদ্ধে আই পি চিৰ ধাৰা ২৭৯ অনুসৰি অসাৱধানতাৰে গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছত আদালতে পোনপটীয়াকৈ অথবা এজন অধিবক্তাৰ জৰিয়তে আদালতে নিৰ্ধাৰণ কৰা জৰিমনা পৰিশোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।

ইফালে, পৰিয়ালৰ লোকে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন জনাই অভিযোগ কৰিছিল যে, আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত তদন্ত নকৰাকৈ গোচৰটো নিস্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইবাবেই ভাস্কৰণৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা গোচৰত তেওঁৰ মৃত্যু অস্বাভাৱিক বুলি উল্লেখ কৰিছে (FIR lodged against Bhaskaran)।

উল্লেখ্য যে, ভাস্কৰণৰ মৃত্যুৰ পিছতে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছিল কান্নুৰৰ পৰিৱেশ ৷ সমান্তৰালকৈ পঞ্চায়তৰ নিৰ্দেশমৰ্মে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে, মটৰচাইকেল আৰোহীসকলক খালত পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সেই পথটোৰ কাষত বেৰা লগাই দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: অগ্নিপথ আঁচনিৰ অধীনত ৭ দিনত বায়ুসেনাত ২.৭২ লাখ আবেদন