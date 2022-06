নেচনেল ডেস্ক,৩০ জুন :দেশত নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে (Number of new corona cases in India increased)। বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত 18,000 ৰো অধিক নতুন ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে (Over18,000 new patients identified in India)। আনহাতে ,৩৯গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্যত( Health department data reveals that 39 patients have died)। উল্লেখ্য় যে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা দেশত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অস্বাভাৱিক ভাবে বৃদ্ধি হৈ আহিছে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 18 হাজাৰ 819 গৰাকী কৰোনাতৰ নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ।

দেশৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 4,459 টাৰে শীৰ্ষত আছে কেৰালা (Kerala tops 4,459 out of five states)। ইয়াৰ পিছত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ (3,957),কৰ্ণাটক (1,945),তামিলনাডু (1,827) আৰু পশ্চিম বংগ (1,424)। এই পাঁচখন ৰাজ্যত নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া ৭২.৩৪ শতাংশ । ইয়াৰ ভিতৰত কেৱল কেৰালাতেই 23.69 শতাংশ আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

আনহাতে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি কোভিডৰ বাবে যোৱা ২৪ ঘণ্টাত আৰু ৩৯ গৰাৰী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । দেশত এতিয়ালৈকে ক’ভিডৰ ফলত পাঁচ লাখৰো অধিক (৫,২৫,১১৬) লোকৰ মৃত্যু হৈছে । দেশত এই ৰোগৰ পৰা উপশমৰ হাৰ ৯৮.৫৫ শতাংশ। যোৱা 24 ঘণ্টাত মুঠ 13 হাজাৰ 827 গৰাকী আৰোগ্য হৈছে । ফলত সমগ্ৰ দেশত আৰোগ্যৰ সংখ্যা হৈছে 4 কোটি 28 লাখ 22 হাজাৰ 493 গৰাকী ।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি দেশত কৰোনাৰ 1.04 লাখ সক্ৰিয় ঘটনা চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত দেশত নতুন সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা এক লাখ অতিক্ৰম কৰিছে (1.04 lakh active incidents of corona detected in the country )। বৰ্তমান দেশত কৰোনাৰ ১ লাখ ০৪ হাজাৰ ৫৫৫ টা সক্ৰিয় ঘটনা আছে বুলি একেটা সূত্ৰতে প্ৰকাশ কৰিছে । ইপিনে, যোৱা 24 ঘণ্টাত, কৰোনাৰ সক্ৰিয় ৰোগী 4 হাজাৰ 953 বৃদ্ধি হৈছে । তদুপৰি, দেশত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত মুঠ ১৪ লাখ ১৭ হাজাৰ ২১৭ টা কৰোনাৰ প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত মুঠ 4,52,430 টা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলিও স্বাস্থ্য বিভাগৰ একেটা সূত্ৰতেই প্ৰকাশ ।

