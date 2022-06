নেশ্যনেল ডেস্ক, 24 জুন : ভাৰতত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰ'ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid 19 cases rise in India) ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 17,336 গৰকী লোক কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হয় (New Covid 19 case in India)৷ ইয়াৰে 88 হাজাৰতকৈ অধিক এক্টিভ কেছ ৷

ইয়াৰে সমান্তৰালকে বৃহস্পতিবাৰে 13,313 গৰাকী কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 38 গৰাকী লোকে এই মহামাৰীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াক এক অধ্যয়নত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি ক'ভিড 19 ৰ টীকাকৰণৰ কাৰণে 2021 চনত 42 লাখতকৈ অধিক লোক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷ ইফালে সমগ্ৰ বিশ্বত ক'ভিড 19 ৰ টীকাকৰণে প্ৰায় 20 মিলিয়ন লোকক মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ সম্প্ৰতি দেশত কৰ'ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 90 হাজাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷

