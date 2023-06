নিউজ ডেস্ক, 2 জুন: নিউজ ডেস্ক, 2 জুন: ওড়িশাৰ বালাশ্বৰ বাহানাগা ষ্টেচনৰ সমীপত ভয়ংকৰ ঘটনা (Train accident in Odisha) ৷ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এখন মালবাহী ৰে’লৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লাইনচ্যুত কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ ৷ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি মালবাহী ৰে’লখনে খুন্দা মৰাৰ ফলত কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছৰ চাৰিটা দবা লাইনচ্যুত হয় ৷

ওড়িশাত দুখন ৰে’ল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 50 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ আনহাতে প্ৰায় 179 গৰাকী লোক আহত হৈছে ৷ শনিবাৰে পুৱা দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কে ৷ (Coromandel Express Derailed) ৷ ইফালে দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৷

ঘটনা সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ৷ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ সৈতে কথা পাতি ঘটনাৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷

এই সংঘৰ্ষৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাচতেই দুৰ্ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগতে ৰে’লৱে সুৰক্ষা কৰ্মীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান ৷ সমান্তৰালভাৱে ৰে’লৱেৰ তাৎক্ষণিক সাহায্য আযুক্তই (Special Relief Commissioner) তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ODRAFৰ এটা অনুসন্ধানকাৰী দলক ৷ জিলা উপায়ুক্তকো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ দিশ পৰ্যৱেক্ষণ কৰি প্ৰয়োজন হ’লে ৰে’লৱেৰ তাৎক্ষণিক সাহায্য আযুক্তক অৱগত কৰিবলৈ ওড়িশাৰ চৰকাৰে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে (Coromandel Express derails in Odisha) ৷

শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে তিনি শতাধিক যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তনানেও প্ৰায় 5 শতাধিক যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে ৷ আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ক্ষীপ্ৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷

ৰে’লৱেৰ তাৎক্ষণিক সাহায্য আযুক্তই কয়(ANI), ‘‘ ওড়িশাৰ বালাশ্বৰ জিলাৰ বাহানাগা ৰে’ল ষ্টেচনৰ ওচৰত এখন এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্থ হয় । ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ বিভাগক যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে (Odisha train derailed) ৷’’

গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে বালাশ্বৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইফালে, ৰে’লৱে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে হাওৰা-033 – 26382217, খড়গপুৰ-8972073925 আৰু 9332392339 ,বালাশ্বৰ- 8249591559 আৰু 7978418322, শালিমাৰ- 9903370746 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে (Helpline number for Odisha train accident) ৷

পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও এই ঘটনাত টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ কৰি হেল্পনাইল নম্বৰ মুকলি কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে ৷ যাৱতীয় তথ্যৰ বাবে 033- 22143526/ 22535185 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Excise policy scam: মণীষ ছিছোডিয়াক পত্নীক সাক্ষাতৰ অনুমতি ন্যায়ালয়ৰ

This is a developing story. More details awaited...