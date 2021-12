নিউজ ডেস্ক, 13 ডিচেম্বৰ : কুন্নুৰত সংঘটিত হোৱা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ (Coonoor Chopper crash) অন্তিম মূহুৰ্তৰ ভিডিঅ’ কৰা ম’বাইলটো ফৰেন্সিক বিজ্ঞানাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নীলগিৰি আৰক্ষীয়ে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষীয়ে কৰিব খুজিছে আন এক তদন্ত ৷ যিটো অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰখন ভূ-পতিত হৈছিল, সেই স্থানত জীৱ-জন্তুৰ বিচৰণ থলী হোৱা হেতু জনসাধাৰণৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আছিল (Prohibition to enter people in Coonoor forest area)৷ তাৰ পাচতো কিয় মানুহ তালৈ গৈছিল, সেই অনুসন্ধান কৰিব খুজিছে নীলগিৰি আৰক্ষীয়ে ৷

যোৱা 8 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ Mi 17V5 হেলিকপ্টাৰ এখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেই স্থানত (Mi 17V5 chopper chrashed in Coonoor) ৷ এই হেলিকপ্টাৰখনত আছিল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট (CDS Gen Bipin Rawat on board the crashed chopper) আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ 14জনকৈ আৰোহী ৷ চুলুৰ বায়ুসেনা চাউনীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হেলিকপ্টাৰখনৰ গন্তব্যস্থল আছিল ৱেলিংটন ৷ কিন্তু কুন্নুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন (IAF chopper crashed in Tamilnadu)৷

এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট(Gen Bipin Rawat died by chopper crash), তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱাট আৰু আন 11 গৰাকী সেনা বিষয়াই ৷ 14 জন যাত্ৰীৰ মাজৰ কেৱল গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিঙৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে দুৰ্ঘটনাটোত (Lone survivor of Coonoor chopper crash) ৷ বৰ্তমান বৰুণ সিং বেংগালুৰুত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

জ’ ওৰফে কুট্টি হৈছে কইম্বাটুৰৰৰ এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ ৷ নিজৰ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সেই জংঘললৈ ফটো তুলিবলৈ গৈছিল জ’ ৷ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে হেলিকপ্টাৰখন ভূ-পতিত হোৱাৰ আগমূহুৰ্তৰ ফটো-ভিডিঅ’ জ’ৰ কেমেৰাত আৱদ্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যাৰ বাবে নীলগিৰি আৰক্ষীয়ে ম’বাইলটো হস্তগত কৰাৰ লগতে জ’ক ঘটনাৰ অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা-পোচা কৰিছে ৷ ইতিমধ্য়ে ম’বাইলটো কইম্বাটুৰৰ ফৰেন্সিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে পঠোৱা হৈছে (Mobile sent for forensic test used to record Coonoor chopper crash)৷

ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ এদিনৰ পাচত অৰ্থাৎ 9 ডিচেম্বৰত আপাৰ কুন্নুৰ থানাত 174 চি আৰ পি চি ধাৰাৰ অধীনত এটা গোটৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ৷ লগে লগে নীলগিৰি মুথুমনিক্কামৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এটা তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছিল ৷ তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও এয়াৰ মাৰ্শ্বাল মানবেন্দ্ৰ সিঙৰ নেতৃত্বত এটা দল গঠন কৰি দিছে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ বাবে ৷

নীলগিৰি আৰক্ষীয়ে তামিলনাডু বিদ্যুৎ বিভাগলৈও এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এই পত্ৰৰ দ্বাৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত এলেকাৰ সমীপত থকা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী লাইনৰ বিতং তথ্য বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ তাৰোপৰি চেন্নাইস্থিত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈও আৰক্ষীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সেই বিশেষ দিনটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত অঞ্চলৰ বতৰ সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

স্পেচিয়ে টাস্ক ফ’ৰ্চৰ দ্বাৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বনাঞ্চলত এক যৌথ অভিযান চলাবৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ সূত্ৰত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি সেই ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সকলক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা সোধা-পোচা কৰা হৈছে ৷ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ’ল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু বাকী 13 জনক কঢ়িয়াই নিয়া বায়ুসেনাৰ Mi17V5 হেলিকপ্টাৰখন ? যান্ত্ৰিক বিজুতি নে আন কোনো ৰহস্য আছিল এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত ৷ তদন্তৰ পাচতহে পোহৰলৈ আহিব সঠিক তথ্য ৷

লগতে পঢ়ক : Bipin Rawat's chopper viral video: ভিডিঅ' কৰা দুই ব্যক্তি কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ