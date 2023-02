নেশ্যনেল ডেস্ক,১৪ ফেব্ৰুৱাৰী : আদানীৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট প্ৰসংগক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে (Hindenburg Adani controversy)। ইফালে কংগ্ৰেছ দলেও দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আদানী গ্ৰুপ আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । সমান্তৰাল কৈ কংগ্ৰেছে সদনৰ মজিয়াটো বিষয়টোক উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । কংগ্ৰেছে উল্লেখ কৰা মতে বাজেট অধিৱেশন বা তাৰ বাহিৰতো যুটীয়া সংসদীয় সমিতি চমুকৈ জেপিচিৰ দ্বাৰা বিষয়টো তদন্তৰ দাবী অব্যাহত ৰাখিব (Congress demands JPC probe on Adani issue)।

কংগ্ৰেছে লগতে কয় যে, আদানীৰ বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু চিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ ছেবিলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । আনহাতে ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব (Congress to protest on Adani issue)। ইয়াৰ পূৰ্বে, ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত দলটোৱে সমগ্ৰ দেশতে এলআইচি আৰু এছবিআইৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।

সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে আদানীৰ বিষয়টোক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা কংগ্ৰেছ নেতাসকলে লগতে কয় যে, যদি জেপিচিৰ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন অব্যাহত ৰাখে তেনেহ'লে নেতাসকলক সংসদত নিলম্বনৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে । সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি যোগাযোগ, প্ৰচাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে, তেওঁ আৰবিআই আৰু ছেবিৰ সঞ্চালক লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আদানী বিষয়টোৰ তদন্তৰ আহ্বান জনাইছে (Congress writes to SEBI and RBI for Adani probe) ।

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে, কংগ্ৰেছে কোনো ব্যক্তিগত বিনিয়োগৰ বিৰোধী নহয় । একমাত্ৰ ক্ৰনি কেপিটালিজম আৰু যোৱা বছৰবোৰত এটা নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীক যিধৰণে অনুগ্ৰহ কৰা হৈছে তাক লৈহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সৈতে যুঁজ কংগ্ৰেছৰ । তেওঁ দাবী কৰা মতে কেৱল জেপিচিয়েহে আদানীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ তদন্ত কৰিব পাৰে (Congress slams PM Modi)।

তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে যে, কংগ্ৰেছক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে যদি তেওঁলোকে বিষয়টো উত্থাপন কৰি থাকে, মন্তব্যবোৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব আৰু ফলত সদনৰ পৰা নিলম্বনও হ'ব পাৰে । কিন্তু, কংগ্ৰেছ মৌন হৈ নাথাকে বুলি তেওঁ দাবী কৰে । বাজেট অধিৱেশনৰ শেষলৈকে আৰু তাৰ পাচতো কংগ্ৰেছে বিষয়টোৰ জেপিচি তদন্তৰ দাবী কৰি থাকিব বুলি তেওঁ কয় (Congress leader Jairam Ramesh on Adani issue)।

ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাত ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ আদানী বিষয়টোক লৈ দিয়া বিবৃতি দুয়োখন সদনৰে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ।

তেওঁ কয় যে, ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা নিবিচাৰে । তেওঁ লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে আদানী বিষয়টোৰ জেপিচি তদন্তৰ দাবীত সমগ্ৰ বিৰোধী একত্ৰিত হৈছে, যিটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় হৈ পৰিছে । ৰমেশে কয় যে, চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কৈছে যে বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ দ্বাৰা তদন্তৰ বাবে তেওঁলোক সাজু । কিন্তু জেপিচি তদন্তৰ বাবে তেওঁলোকে কিয় ভয় কৰে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে, আদানীৰ বিষয়টো দেশৰ তিনি কোটি ক্ষুদ্ৰ বিনিয়োগকাৰীক সুৰক্ষা দিয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভতো আছিল, যিবোৰে এনে ধৰণৰ অসদাচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হয় । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে পূৰ্বে দুটা পৃথক বিষয়ত একেধৰণৰ জেপিচি তদন্ত কৰা হৈছিল ।

হৰ্ষদ মেহতা গোচৰত জেপিচি তদন্ত হৈছিল আৰু কেতান পাৰিখ গোচৰতো আন এক তদন্ত হৈছিল । সেই জেপিচিত তেতিয়াৰ বিৰোধী বিজেপি নেতাসকলে গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যিবোৰ ৰেকৰ্ডত আছিল । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে বিজেপি নেতাসকলে কিয় তদন্তৰ বাবে ভয় কৰে ।

আদানীৰ বিষয়টোক লৈ বিৰোধীয়ে সংসদত ব্যাঘাত জন্মাইছে বুলি বিজেপিয়ে কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰমেশে কয় যে যেতিয়া গেৰুৱা দলটো বিৰোধীত আছিল তেতিয়াও ২০০৪, ২০০৫ আৰু ২০০৬ চনত দুয়োখন সদনত ব্যাঘাত জন্মাইছিল ।

