নেচনেল ডেস্ক, ১৪ জুলাই: কংগ্ৰেছে অহা ২১ জুলাইত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Congress decided to protest across the country on July 21)। কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতি ছোনিয়া গান্ধী নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰত প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ (ইডি) সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ প্ৰতিবাদতেই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে (protest against Sonia Gandhi is scheduled to appear before ED)। বুধবাৰে দলটোৱে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আহ্বান কৰে য'ত আটাইকেইগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, ৰাজ্যিক ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰু পিচিচি প্ৰধানসকলে 'ভাৰত যোৰো যাত্ৰা' আৰু অন্যান্য সাংগঠনিক কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে (Bharat Jodo Yatra)। উক্ত বৈঠকতে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে প্ৰতিবাদী সমদল আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বুলি দলীয় সূত্ৰই সদৰি কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে অহা ১৮ জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বাৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলেও সংসদ চৌহদৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সুযোগ ল'ব । এই বিষয়ে কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয়, 'কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী এগৰাকী বাঘিনী। তেওঁ এই ভয় নকৰে। তেওঁ ইডি কাৰ্যালয়লৈ যাব আৰু এই চৰকাৰৰ মুখামুখি হ'ব ।' প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতি ছোনিয়া গান্ধীক সোধা-পোছাৰ বাবে মাতি পঠিয়াইছে( National Herald case)। ইপিনে, এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, পৱন বনচালক ইতিমধ্যে সোধা-পোছা কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ উপৰি ইডিয়ে জুন মাহত এই গোচৰটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু ৱায়ানাডৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক পাঁচ দিনতকৈও অধিক সময় জেৰা কৰিছিল । সেই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু কৰ্মীসকলেও ইডি আৰু কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে 'প্ৰতিহিংসাৰ ৰাজনীতি'ত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ জনাইছিল ।

আনহাতে, চৰকাৰী সূত্ৰই উল্লেখ কৰে যে ছোনিয়া গান্ধীক ২১ জুলাইৰ পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুসন্ধানকাৰী দলৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ছোনিয়া গান্ধীক নতুন চমন জাৰি কৰা হৈছে যদিও তেওঁ ক’ভিড-১৯ ত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে নেচনেল হেৰাল্ডৰ সৈতে জড়িত ধন আত্মসাতৰ এটা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত ৮ জুনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুসন্ধানকাৰী দলৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব পৰা নাছিল । ইডিয়ে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য ধন আত্মসাৎ প্ৰতিৰোধ আইনৰ (পিএমএলএ) অপৰাধমূলক ধাৰাৰ অধীনত লিপিবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে । ইডিয়ে যোৱা মাহত ৰাহুল গান্ধীক গোচৰটোত কেইবাবাৰো জেৰা কৰিছিল । উল্লেখ্য় যে ২০১৩ চনত দাখিল কৰা এটা ব্যক্তিগত অপৰাধমূলক অভিযোগৰ ভিত্তিত কৰা আয়কৰ বিভাগৰ তদন্তৰ ওপৰত আদালতে গুৰুত্ব দিয়াৰ পিছত প্ৰায় ন মাহ পূৰ্বে পিএমএলএৰ অধীনত বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।

উল্লেখ্য় যে নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰৰ ধন ৰপ্তানিৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত নতুন দিল্লীত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু কংগ্ৰেছ কোষাধ্যক্ষ পৱন বনচালক সোধা-পোছা কৰা হৈছিল । সংস্থাটোৱে তেতিয়া পিএমএলএৰ অধীনত দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰিছিল । নেচনেল হেৰাল্ড এজেএলৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু ৱাইআইএলৰ মালিকানাধীন । যদিও খাৰ্গে ৱাইআইএলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, বনচাল এজেএলৰ পৰিচালনা সঞ্চালক। ইডিয়ে বৰ্তমান শ্বেয়াৰহোল্ডিং পেটাৰ্ণ আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ লগতে এজেএল আৰু ৱাইআইএলৰ কাম-কাজত দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ভূমিকাৰ অনুসন্ধান কৰি আছে।

