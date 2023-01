নেশ্যনেল ডেস্ক,৩ জানুৱাৰী : কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অব্যাহত আছে । মঙলবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দলটো (Bharat Jodo Yatra enters in UP)। ৯ দিনৰ বিৰতিৰ অন্তত মঙলবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰা ।

দিল্লীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা গাজিয়াবাদৰ লোনিৰ গোকুল চকৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিব । ইয়াৰ পাছত এই যাত্ৰা প্ৰায় ৬ কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু বাগপত জিলাত প্ৰৱেশ কৰিব । ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক ঐতিহাসিক কৰি তুলিবলৈ কংগ্ৰেছ সভাপতিকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে সোমবাৰে নিশাৰে পৰা লোনি সীমান্তত শিবিৰ পাতি আছে (UP congress preparation to welcome Rahul Gandhi)।

উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে দিল্লী কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি লোনিয়ে সীমান্তত উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ব্ৰজলাল খাবৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হস্তান্তৰ কৰে । ইয়াৰ পাছত, যাত্ৰাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰে ।

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ 'ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা' উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত মাভিকলা গাঁৱত নিশা বিশ্ৰাম ল'ব । যাত্ৰাটো সফল কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্য্যালয়ত আৰু কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বাগপতৰ মাভিকলা গাঁৱৰ ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি ১০,০০০ কৰ্মীৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে (Rahul Gandhi to stay Mavikala village today)। গুজৰাটস্থিত এটা কোম্পানীক শিবিৰ স্থাপন আৰু ১০ হাজাৰ লোকৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত, ৩ হাজাৰ কৰ্মীক বাছযোগে চামলিলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।

দলৰ নেতাসকলে উল্লেখ কৰা মতে এই যাত্ৰা বিয়লি ৪ বজাত মাভিকলাত উপস্থিত হ'ব । দলীয় নেতাগৰাকীয়ে জনোৱা মতে মাভিকলা ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰৰ ৩২ বিঘা ভূমিত শিবিৰ স্থাপনৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে । একে সময়তে, মাভিকলাৰ দিল্লী-চাহাৰনপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৭০৯বি-ৰ কাষৰ এটা ৰিজৰ্টত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী ভিআইপি কংগ্ৰেছ নেতাক স্থান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

একে সময়তে, এই যাত্ৰা সফল কৰাৰ বাবে মাভিকলালৈ কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ আগমন হৈছে । মাভিকলাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীয়ে দুন্দাহেৰাৰ বালাজী ধামৰ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তাৰ পিছত খেক্ৰাৰ পাঠশালা বাছ আস্থানত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ।

আনহাতে 'ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা' ৪ জানুৱাৰীৰ পুৱা মাভিকলা গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু বাগপত, চিছানা, গৌৰীপুৰ ম'ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গুহা মন্দিৰত উপস্থিত হ'ব ।মন্দিৰ দৰ্শনৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ দলটো কিছু সময়ৰ বাবে বিশ্ৰাম ল'ব আৰু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব (Congress Bharat Jodo Yatra in UP)। এই যাত্ৰা দুপৰীয়া ২ বজাত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু সৰুৰপুৰকলন গাওঁ হৈ বাড়ৌত নগৰত প্ৰৱেশ কৰিব ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে বাড়ৌতৰ ছপ্ৰৌলি চুঙিত এক সভা সম্বোধন কৰিব । সভা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত, দলটো চামলি জিলালৈ ৰাওনা হ'ব । তাৰ পিছত সন্ধিয়া, দলটো চামলিৰ এল্বমত ৰ'ব । ইয়াৰ পাছত, ৫ জানুৱাৰীৰ পুৱা পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কন্ধলা, উনঘাগাওঁ হৈ কৈৰানাত উপস্থিত হ'ব ।

উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰা সফল আৰু ঐতিহাসিক কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ব্ৰজলাল খাবৰীয়ে নিজেই সকলো অনুষ্ঠানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ।কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও লোনিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাই আছে ।

লগতে পঢ়ক :Bharat Jodo Yatra: 30 জানুৱাৰীত শ্ৰীনগৰত অন্ত পৰিব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা