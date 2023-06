নিউজ ডেস্ক, ৩০ মে' : মণিপুৰত সংঘটিত শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে (Congress slams PM Modi on Manipur violence) । দেওবাৰে কংগ্ৰেছে মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয় যে ৰাজ্যখনত এনে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ 'নিজৰ ৰাজ অভিষেক'ত অভিভূত হৈ পৰিছে (Congress to meet president on Manipur violence) । কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশৰ মতে, কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে মঙলবাৰে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিব (Kharge led congress delegation to meet president) ।

তেওঁ লগতে কয় যে মণিপুৰত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ ২৫ দিনৰ পিছতহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ সময় হৈছে (Amit Shah visit Manipur) । আনহাতে, তেওঁৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ইম্ফল ভ্ৰমণৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পৰিস্থিতি বেয়াৰ পৰা বেয়ালৈ গৈছে । "ধাৰা ৩৫৫ জাৰি কৰা সত্ত্বেও ৰাজ্যখনত আইন-শৃংখলা আৰু প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে ।" ৰমেশে টুইটাৰত কয় (Congress attack BJP on Manipur violence) ।

মোদীয়ে নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ 'নিজৰ ৰাজ অভিষেক'ত অভিভূত হৈ থকাৰ সময়তে এক ভয়ংকৰ ট্ৰেজেডী (মণিপুৰ হিংসা) সংঘটিত হৈছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা শান্তিৰ বাবে এটাও আবেদন কৰা হোৱা নাই বা সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত বিশ্বাস পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰকৃততে কোনো প্ৰকৃত প্ৰয়াস কৰা হোৱা নাই ।"

আনহাতে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে দেওবাৰে কয় যে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনত শান্তি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা অগ্নিসংযোগ আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত গুলীচালনাত জড়িত প্ৰায় ৪০ জন সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীক হত্যা কৰিছে । ইফালে দেওবাৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত হোৱা গুলীচালনা আৰু সংঘৰ্ষৰ পৃথক ঘটনাত দুজন লোক নিহত আৰু ১২ জন আহত হয় বুলি আৰক্ষী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে মেইটেই সম্প্ৰদায়ে অনুসূচিত জনজাতিৰ (এছটি) মৰ্যাদা দাবী কৰাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা ৩ মে'ত পাহাৰীয়া জিলাখনত 'জনজাতীয় সংহতি শোভাযাত্ৰা' আয়োজন কৰাৰ পিছতে মণিপুৰত সংঘটিত জাতিগত হিংসাত ৭৫ জনৰো অধিক লোক নিহত হয় ।

লগতে পঢ়ক :Delhi Liquor Policy Case : মণীষ ছিছো়ডিয়াৰ জামিন নাকচ দিল্লী হাইকোৰ্টৰ