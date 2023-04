নেশ্যনেল ডেস্ক, 7 এপ্ৰিল : অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ বাবে নতুন “ফেক্ট-চেক” নিয়মক লৈ শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ, চিপিআই (এম) আৰু এডিটৰ্ছ গিল্ড অৱ ইণ্ডিয়াই কেন্দ্ৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰাই কয়, ‘‘তেওঁলোকে মতানৈক্য, প্ৰশ্ন আৰু যিকোনো ব্যক্তিক ভয় কৰে, যিয়ে তেওঁলোকক তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা কোণলৈ ঠেলি দিব পাৰে’’ (Congress media chairman Pawan Khera) ।

‘‘নতুন নিয়মসমূহ অনলাইন প্লেটফৰ্মত আছে য’ত পিআইবিয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব কি ভুৱা আৰু কি সত্য । মই নিশ্চিত যে আমি সকলোৱে আমাৰ গণতন্ত্ৰত স্থিতিস্থাপকতা প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু এইটো যাতে আমাৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় ।’’ খেৰাই লগতে কয় ৷ তেওঁ ২০২৩ চনৰ ৬ এপ্ৰিলত ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে (MeitY) অধিসূচনা কৰা তথ্য প্ৰযুক্তি (মধ্যস্থতাকাৰী নিৰ্দেশনা আৰু ডিজিটেল মিডিয়া নৈতিকতা সংহিতা) সংশোধনী নিয়ম, ২০২৩ (আই টি সংশোধনী নিয়ম, ২০২৩)ৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল (New fact check rules for online platforms) ।

চিপিআই (এম)য়ে সংশোধিত নিয়মসমূহ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাইছে । "পিআইবিৰ এনে ধৰণৰ ব্যাপক ক্ষমতাই এই প্লেটফৰ্মসমূহৰ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰভাৱিত কৰা সম্পূৰ্ণ চেঞ্চৰশ্বিপৰ সমান । এয়া গণতান্ত্ৰিক বিৰোধী আৰু গ্ৰহণযোগ্য নহয় । তথ্য প্ৰযুক্তি নিয়মৰ এই সংশোধনীবোৰ তৎক্ষণাৎ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব । যদি এই কোম্পানীবোৰে চৰকাৰী আদেশ পালন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষিত বন্দৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা(safe harbour immunity) হেৰুৱাব যি তেওঁলোকক এই প্লেটফৰ্মবোৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে পোষ্ট কৰা যিকোনো অবৈধ বা মিছা সমলৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ৷ " চিপিআই (এম)ৰ পলিটব্যুৰো বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক সংস্থাইও নতুন নিয়মসমূহৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকে কয়, "ভাৰতীয় এডিটৰ্ছ গিল্ড সংশোধনীসমূহৰ দ্বাৰা গভীৰভাৱে বিচলিত হৈছে । ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে আই টি নিয়মৰ সংশোধনী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যাৰ ফলত দেশৰ সংবাদ স্বাধীনতাৰ ওপৰত গভীৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব । নিয়ম অনুসৰি মন্ত্ৰালয়ে নিজকে “তথ্য পৰীক্ষণ ইউনিট” গঠন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে ৷ য’ত “কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিকোনো ব্যৱসায়”ৰ প্ৰতি সন্মান জনাই “ভুৱা বা মিছা বা বিভ্ৰান্তিকৰ” কি সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ ব্যাপক ক্ষমতা থাকিব । তাৰ লগতে মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ বাবে (ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মধ্যস্থতাকাৰী, ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু অন্যান্য সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলকে আদি কৰি) নিৰ্দেশনা থাকিব এনে বিষয়বস্তু হ'ষ্ট নকৰিবলৈ’’ ।

তেওঁলোকে আৰু কয় যে, কাৰ্যতঃ চৰকাৰে নিজৰ কামৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কি ভুৱা নে নহয় সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে টেকডাউনৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ নিজকে নিৰপেক্ষ ক্ষমতা দিছে । ইজিআইৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে তথাকথিত ‘তথ্য-পৰীক্ষা ইউনিট’ টো মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰিব পাৰে, এটা সাধাৰণ “অফিচিয়েল গেজেটত প্ৰকাশ কৰা জাননী” ৰ দ্বাৰা ।

তদুপৰি, ইজিআইয়ে কয়, "এনে তথ্য পৰীক্ষা গোটৰ বাবে পৰিচালনা প্ৰণালী কি হ'ব, ন্যায়িক পৰ্যৱেক্ষণ, আপীল কৰাৰ অধিকাৰ বা শ্ৰেয়া সিংঘল বনাম ইউনিয়ন অৱ্ ইণ্ডিয়া গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিৰ্দেশনা পালন, কন্টেন্ট নমাই দিয়া বা ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল অৱৰোধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত কোনো উল্লেখ নাই । এই সকলোবোৰ প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ নীতিৰ বিৰোধী আৰু চেঞ্চৰশ্বিপৰ দৰে" (PIB will decide what is fake and what is not) ৷

‘‘আচৰিত কথাটো হ’ল যে ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰকাশ কৰা পূৰ্বৰ খচৰা সংশোধনীসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কোনো অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা নোহোৱাকৈ মন্ত্ৰালয়ে এই সংশোধনীৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে ৷ এইবোৰে প্ৰেছ ইনফৰ্মেচন ব্যুৰো (পিআইবি)ক ব্যাপক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল, যিটোক গিল্ডকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সংগঠনসমূহে সাৰ্বজনীনভাৱে সমালোচনা কৰিছিল । মন্ত্ৰালয়ৰ এনে কঠোৰ নিয়মৰ অধিসূচনা সেয়েহে দুখজনক ।’’ গিল্ডে পুনৰ মন্ত্ৰালয়ক এই অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সংগঠন আৰু সংবাদ সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে (withdrawal of the amended rules demanded) ৷

লগতে পঢ়ক : Assam Flood Relief Fund: বান সাহাৰ্যৰ বাবে বিচৰা ৩,০৩৮ কোটি টকাৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰই অসমক দিলে মাত্ৰ ৮৯৯ কোটি টকা