নেশ্যনেল ডেস্ক,16 অক্টোবৰ: সমাগত হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন(Himachal Pradesh Assembly election 2022)৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ দলে প্ৰকাশ কৰিব প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ আজি দলটোৱে ৫৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব(list of 57 congress candidates will be published sunday) ৷ All India Congress Committee চমুকৈ AICC ৰ মিডিয়া ইনচাৰ্জ অলকা লাম্বাই এক বিবৃতিযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে৷

১২ নৱেম্বৰত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ ৬৮ খন বিধানসভা আসনৰ বাবে ভোটদান অনুষ্ঠিত হব (Legislative election for 68 seats)৷ আনহাতে ৮ ডিচেম্বৰত ভোটগণনা হ’ব (Counting of votes will be held on 8th December)। ১৭ অক্টোবৰত ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হ’ব ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ২৫ অক্টোবৰ(deadline for nominations is 25 th October) । ২৭ অক্টোবৰত নথি-পত্ৰসমূহৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ ২৯ অক্টোবৰ(withdrawal of nominations is 29th October) । পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ সমাগত নিৰ্বাচনত ৫৫,৭৪,৭৯৩ জন লোকে ভোটাধিকাৰৰ যোগ্যতা আৰ্জন কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভাত বৰ্তমান সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে বিজেপিৰ ৷ শাসকীয় বিজেপি দলটোৰ ৪৩ গৰাকী বিধায়ক আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলটোৰ বিধায়ক আছে ২২ গৰাকী ৷ হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভাত বৰ্তমান দুজন নিৰ্দলীয় আৰু এজন চিপিএমৰ বিধায়ক আছে । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল যোগে হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দিন ঘোষণা কৰে (Election Commission of India) ৷

হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে (Himachal Pradesh Assembly election)৷ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ ৰাজ্যনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কি হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হব ৷

লগতে পঢ়ক: Former Minister Sundar Sham Arora arrested : উৎকোচ দিবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ সুন্দৰ শ্বাম আৰোৰা