গুৱাহাটী, ২৪ জুন: গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপে অসম আৰক্ষীৰ কব্জাত (Radisson Blue is completely in the possession of Assam Police) । বুধবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্বন দেশবাসীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰাৰ লগে লগে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰেডিশ্বনত মোতায়েন কৰা হৈছে কমাণ্ডো বাহিনী । অৰ্ধ শাতাধিক কমাণ্ডো বাহিনীক হোটেলখনৰ বাহিৰে-ভিতৰে মোতায়েন কৰা হৈছে (Commando forces deployed at Hotel Radisson Blu)।

উল্লেখ্য যে, মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ অৰ্ধ শতাধিক বিসম্বাদী বিধায়কে বাহৰ পাতিছে গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্বন ব্লুত (MAHA rebel MLAs in Guwahati)। মহাৰাষ্ট্ৰত উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ চৰকাৰ ভঙাৰ বাবে শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী নেতা একনাথ সিন্দেৰ নেতৃত্বত অৰ্ধ শতাধিক বিসম্বাদী বিধায়কে গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্বনত বাহৰ পাতিছে । ৪০ জন সমৰ্থিত বিধায়কক লগত লৈ বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা একনাথ সিন্দেৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ দলটোক অসম চৰকাৰৰ ৰাজ আতিথ্যত ৰেডিশ্বনত ৰখা হৈছে (Eknath Shinde latest news)।

হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুত মোতায়েন কৰা হ’ল কামাণ্ডো বাহিনী

ইফালে ৰেডিশ্বনলৈ দৈনিক দুই-তিনিজনকৈ বিসম্বাদী বিধায়কৰ আগমন ঘটাত একনাথ সিন্দেৰ শক্তি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰৱাহ অস্পষ্ট হৈ আছে ।

আনহাতে, দিন যোৱাৰ লগে লগে ৰেডিশ্বনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ বৃদ্ধি পাইছে । বৃহস্পতিবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু এনএছইউআয়ে ৰেডিশ্বনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা শিৱসেনাৰ এজন নেতাই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । এনেদৰে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰেডিশ্বনৰ বাহিৰে-ভিতৰে কমাণ্ডো বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।

এক কথাত বিৰোধিতা ৰোধিবৰ বাবেই ৰেডিশ্বনত মোতায়েন কৰা হৈছে কমাণ্ডো বাহিনী । এতিয়াৰ পৰা হোটেল খনৰ ভিতৰে বাহিৰে সষ্টম হৈ থাকিব অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বাহিনী । উল্লেখ্য যে, বুধবাৰৰ পৰাই ৰেডিশ্বন ব্লু অসম আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।

