আগৰতলা, ২৭ এপ্ৰিল : এসময়ত নাৰিকল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিপুৰা উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত আছিল (Coconut production in Tripura) । কিন্তু সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত নাৰিকলৰ উৎপাদন হ্ৰাস হৈ আহিছে (Coconut production declining in Tripura) । ত্ৰিপুৰাৰ কৃষি মন্ত্ৰী প্ৰাণজিৎ সিংহ ৰয়ে মঙলবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, ৰাজ্যজুৰি হোৱা নগৰীকৰণৰ বাবে উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে (Coconut production declining in Tripura because of urbanization) নাৰিকলৰ । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ দক্ষিণ জিলাৰ চাব্ৰুমৰ কালাচাৰাৰ অন্তৰ্গত হিটাচাৰা নাৰিকল বাগিচাত নাৰিকল উন্নয়ন ব'ৰ্ডৰ এটা নৱনিৰ্মিত দুমহলীয়া ভৱন আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে (Pranjit Singha Roy on coconut production in Tripura) ।

মন্ত্ৰী ৰয়ৰ মতে, বিভিন্ন টাউনশ্বিপৰ কাৰ্যসূচী আৰু নগৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি নাৰিকল গছবোৰ কাটি পেলোৱা হৈছে । ফলস্বৰূপে ৰাজ্যখনত নাৰিকলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে ।

কিন্তু নাৰিকল হৈছে এক নগদ শস্য । নাৰিকল খেতিয়ে এজন ব্যক্তি বা পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে । সেয়ে স্বাৱলম্বী ত্ৰিপুৰা গঢ়াৰ স্বাৰ্থত নাৰিকল খেতিৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে ।

কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা সকলো প্ৰকল্প ৰাজ্যখনত সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । লগতে তেওঁ কয় যে, ত্ৰিপুৰাৰ মাটি সকলো শস্যৰ বাবে উপযোগী । ইফালে ত্ৰিপুৰাৰ কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিদেশলৈ ৰপ্তানি হোৱাৰ লগতে যথেষ্ট প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । এয়া ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলৰ সফলতা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।

লগতে পঢ়ক : Jal Jeevan Mission in Tripura : জল জীৱন মিছনৰ কামৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক