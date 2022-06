নেশ্যনেল ডেস্ক,১ জুন : দ্ৰুতগতিত চলি আছে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য (Ram Mandir construction is under process)। মন্দিৰৰ এতিয়ালৈকে প্লিন্থ(Plinth) নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । বুধবাৰে অৰ্থাৎ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব (Yogi Adityanath to lay foundation stone of Garbh Griha of Ram Mandir)।

শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পত ৰায়ে কোৱা মতে বুধবাৰে প্ৰথমে হ'ব অযোধ্যাৰ বিশেষত্ব হিচাপে বিবেচিত ৰামাৰ্চৰ পূজা । ইয়াৰ পিছত দুৰ্গা স্বপ্তাশতী, ভগৱান শংকৰৰ ৰুদ্ৰঅভিষেক, ৰাম ৰক্ষা সূত্ৰ, বিষ্ণু সহস্ত্ৰণামা, হনুমান চালিচা আৰু সুন্দৰকাণ্ড ২ দিনলৈ পৃথকে পৃথকে অনুষ্ঠিত হ'ব । এই কাৰ্যসূচী পুৱা ৩ ঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া ৩ ঘণ্টা চলিব ।

চম্পাট ৰায়ে লগতে কয় যে গৰ্ভগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন পুৱা ৯ বজাত আৰম্ভ হ'ব (Foundation stone of Ram Mandir sanctum sanctorum)। অযোধ্যাৰ ৯০ গৰাকী সাধুক পূজা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, প্লিন্থৰ(Plinth) কাম একে দূৰত্বৰ বাবে কৰা হৈছে যিমান দূৰত্বত গৰ্ভগৃহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহটোৰ মাটিকালি ২০x২০ হ'ব ।

গৰ্ভগৃহৰ দেৱালবোৰ ৬ ফুট ডাঠ হ'ব । গৰ্ভগৃহত শিলৰ অংকন দ্ৰুত গতিত চলি আছে । ৰাম জন্মভূমিৰ কৰ্মশালাত অংকন তথা কাৰুকাৰ্যৰ কাম কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে ১৯৯০ চনৰ পৰা শ্ৰী ৰাম জন্মভূমিৰ কৰ্মশালাত ৰখা শিলৰ ব্যৱহাৰৰো সময় আহি পৰিছে । এই শিলবোৰ অতি সোনকালে ৰাম জন্মভূমিৰ চৌহদলৈ অনা হ'ব, যাৰ দ্বাৰা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু অধিক দ্ৰুতগতিত চলিব ।

উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ অন্তত ২০১৯ চনৰ ৯ নৱেম্বৰত ৰাম মন্দিৰৰ সপক্ষে ৰায় দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Ram Mandir verdict)। ইয়াৰ পাছতে ২০২০ চনৰ ৫ আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ।

