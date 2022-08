নিউজ ডেস্ক, ৩ আগষ্ট : নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ'ৰ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন (CM Nagaland Neiphiu Rio thanked MK Stalin) ।তামিলনাডুৰ ৰাণীপেট জিলাৰ ভেলোৰত চিকিৎসাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ পৰা যোৱা ৰোগীসকলৰ গেষ্ট হাউছৰ বাবে ভূমি আবণ্টন কৰাৰ বাবে ৰিঅ'ই ষ্টেলিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে (Tamil Nadu CM allocating land for Guest House) ।

মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ'ই এই সন্দৰ্ভত লিখিছে, "নাগালেণ্ডৰ ৰোগীসকলক থকাৰ সুবিধাৰ বাবে অতিথিশালা স্থাপনৰ বাবে নাগালেণ্ড চৰকাৰক ৰাণীপেট জিলাৰ ৱালাজা তালুকৰ ৰাবাক্কাম গাঁৱত ১০.০০০ বৰ্গফুট ভূমি আবণ্টন কৰাৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । ই চিকিৎসা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ ভেলোৰলৈ ভ্ৰমণ কৰা নাগা ৰোগীসকলক অতি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব (Naga patient guest house in Tamilnadu) ।"

উল্লেখ্য, নাগালেণ্ডৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ (গৃহ আৰু যান্ত্ৰিক) মন্ত্ৰী টংপাং ওজুকুমে সোমবাৰে চেন্নাইত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিনক (Chief Minister of Tamil Nadu MK Stalin) সাক্ষাৎ কৰি নগা ৰোগীসকলৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ভেলোৰত ভূমি আবণ্টন সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰ আলোচনা কৰে (land at Vellore for construction of Naga Patient House) ।

এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে ১ ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ'ই ভেলোৰ আৰু চেন্নাইত চিকিৎসা কৰাবলৈ যোৱা নগা ৰোগীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু কষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰি ষ্টেলিনলৈ এক পত্ৰ লিখিছিল । উপযুক্ত বাসস্থানৰ অভাৱ এক মুখ্য সমস্যা বুলি উল্লেখ কৰি ৰিঅ'ই ভূমি আবণ্টন বিচাৰিছিল ।

তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী ওজুকুমে তামিলনাডুৰ পিডব্লিউডি হাউছিং সচিব, চেন্নাই পৌৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ (Chennai Municipal Development Authority) সদস্য সচিব আৰু তামিলনাডু হাউছিং ব'ৰ্ডৰ (Tamil Nadu Housing Board) বিষয়াসকলৰ সৈতে ষ্টেলিনক সাক্ষাৎ কৰে বুলি বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । দলটোৱে চেন্নাইৰ নাগালেণ্ড হাউছৰ (Nagaland House in Chennai) বিমানবন্দৰৰ ওচৰত থকা ভেলাচেৰীৰ এডোখৰ ভূমিও পৰিদৰ্শন কৰে ।

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনে প্ৰতিনিধি দলটোক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁ বিষয়টো চোৱাচিতা কৰিব আৰু লগতে বিষয়াসকলে ভেলোৰ আৰু অন্যান্য ঠাই ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে প্ৰতিনিধি দলটোক নিৰ্দেশনা দিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া বুলি বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি সাক্ষাতৰ সময়ত ওজুকুমে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দুই হাজাৰৰো অধিক আবদ্ধ হৈ থকা নগাসকলৰ বাবে পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰি কোভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত নগা সম্প্ৰদায়ক কৰা সহায়ৰ বাবে তামিলনাডু চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

