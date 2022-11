আগৰতলা, 2 নৱেম্বৰ: বুধবাৰে ত্ৰিপুৰাত সংঘটিত হয় এক হিংসাত্মক ঘটনা ৷ ত্ৰিপুৰাৰ চেপাহিজালা জিলাৰ বিশালগড় উপ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ৰৌতখোলেত (Tripura's Sepahijala district) কংগ্ৰেছ আৰু শাসকীয় বিজেপি দলৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Clash between Congress and ruling BJP) ৷

ত্ৰিপুৰাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ মাজত বোমাৰে সংঘৰ্ষ

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, এই সংঘৰ্ষৰ মাজতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা দলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত বোমা নিক্ষেপ কৰে ৷ লগতে মুকলিকৈ গুলীচালনা কৰে ৷ এই ঘটনাৰ ফলত দুয়োটা দলৰ বহুলোক আহত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে (Many people injured) ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু শাসকীয় বিজেপি দলৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত আৰক্ষীৰ লোকো আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Police injured in Tripura) ৷

আনহাতে চেপাহিজালা জিলাত হোৱা এই সংঘৰ্ষৰ সময়ত দুয়োটা দলে কেবাখনে বাহন ভাঙি পেলায় ৷ ফলত পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰে (BJP and Congress clash) ৷

পৰৱৰ্তী সময়ৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু টি এছ আৰ বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ এই ভয়ানক সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে পানী হিলৈৰ (Fire water cannon) লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰি উত্তেজিত লোকসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ চেষ্টা চলায় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ কিছু শাম কাটে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত জুন মাহত ত্ৰিপুৰাৰ উপ-নিৰ্বাচনত (Tripura By election 2022) গেৰুৱা দল বিজয়ী হৈছিল (BJP win 3 seats in Tripura By election) ৷ তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল (Clash between Congress and BJP in Tripura) ৷ ফলত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

ঘটনা অনুসৰি, কংগ্ৰেছ দলটো দলীয় কাৰ্যালয়লৈ আহি থকাৰ সময়তে বিজেপিৰ ২০ খনতকৈও অধিক বাইকত উঠি বিজেপিৰ এটা দলে কংগ্ৰেছ ভৱনত শিল নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বীৰজিৎ সিনহাকে (President of Pradesh Congress Birajit Sinha) ধৰি কমেও ৭ জন কৰ্মীয়ে মূৰত আঘাত পাইছিল ৷

