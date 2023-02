নিউজ ডেস্ক, ১০ ফেব্ৰুৱাৰী : আদানি গ্ৰুপৰ ওপৰত হিণ্ডেনবাৰ্গ গৱেষণা প্ৰতিবেদনৰ (Hindenburg Research report on Adani Group) তদন্ত বিচাৰি কৰা এক আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme Court of India) শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীসকলক 'ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ যিকোনো বস্তুৰ পুনৰাবৃত্তি' হোৱাৰ পৰা সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিয়ামক প্ৰণালীৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰে (Hearing on plea inquiry of Hindenburg report)। বিষয়টোত ছেবিৰ ভূমিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি আদালতে কেন্দ্ৰক 'তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলক ক'বলৈ কয় যে এয়া যাদুকৰী চিকাৰ নহয়' আৰু ইয়াক অধিক শক্তিশালীভাৱে মোকাবিলা কৰাটো প্ৰয়োজন (CJI Questioning role of SEBI) ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ (Chief Justice of India D Y Chandrachud) নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে গোচৰটোৰ শুনানি আৰম্ভ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সোমবাৰে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰে । তেওঁলোকে অধিবক্তা বিশাল তিৱাৰী আৰু এম এল শৰ্মাৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত এখন সমিতিয়ে এই বিষয়ত তদন্ত চলাই আছে (CJI on Adani Hindenburg Matter) ।

ভাৰতৰ বিনিয়োগকাৰীসকল মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক আৰু তেওঁলোক বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি ছুপ্ৰিম কোৰ্টক মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে কয়, "আমি ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীসকলৰ সুৰক্ষা কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিম ? কিয়নো ইয়াত যি ঘটিছে সেয়া অভিযোগ অনুসৰি হ্ৰস্বম্যাদী বিক্ৰীৰ সামগ্ৰী আৰু শক্তিশালী নিয়ামক প্ৰণালীৰ অনুপস্থিতিত সেয়া পুনৰ ঘটিব পাৰে ।"

আনহাতে, ভাৰতীয় নিৰাপত্তা আৰু বিনিময় পৰিষদৰ (Security and Exchange Board of India, SEBI) ভূমিকা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, "অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ বিষয়াসকলক কওক যে এইটো আমি কৰি থকা যাদুকৰী চিকাৰ নহয় । ছেবি বা নিয়ামক কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত কোনো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা নাযায়, কিন্তু আমাক চৰকাৰৰ পৰা কিছু তথ্যৰ প্ৰয়োজন । আমি আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ নকৰোঁ, কিন্তু এনে হোৱাটো প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি কিছুমান ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ ।" বিচাৰপীঠে লগতে উল্লেখ কৰে যে আদালতৰ উপৰোক্ত পৰ্যবোক্ষণবোৰ ছেবিৰ আইনী কাৰ্যৰ কোনো প্ৰতিফলন নহয় ।

মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে লগতে আলোকপাত কৰে যে আদানি কেলেংকাৰীত হোৱা লোকচান বৃহৎ । "আক্ষৰিকভাৱে 3-4 মিনিটতকৈ বেছি সময় নালাগে ব্যৱসায় সম্পন্ন হ'বলৈ । যেতিয়া এনে ধৰণৰ ঘটনা সৰু পৰিমাণত ঘটে, কোনেও চিন্তা নকৰে । কিন্তু বাতৰিকাকত অনুসৰি, ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীসকলে ভোগ কৰা মুঠ লোকচান কেইবা লাখ কোটিলৈ গৈছে, যিটো বৃহৎ ।"

"গতিকে এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিম যে ভৱিষ্যতলৈ গৈ এইটো পুনৰাবৃত্তি নহয় ? আমাৰ ওচৰত এক শক্তিশালী ব্যৱস্থা আছে নেকি ?" তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে । আনহাতে, ছেবিৰ হৈ উপস্থিত হোৱা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কয় যে এই মুহূৰ্তত কিবা কোৱাটো অকালপক্ব হ'ব, যদিও কেন্দ্ৰ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বিষয়েও সমানে চিন্তিত । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে তেতিয়া এছ জি মেহতাক সোমবাৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ কয় ।

বিষয়টো কেনেদৰে আগবঢ়াব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াই মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "যদি ই প্ৰক্ৰিয়াটোত সহায় কৰে, আমি এক বিশেষজ্ঞ সমিতি ৰখাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি, যাক এক নিৰ্দেশক শক্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ ছেবি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেঙ্কিং খণ্ডৰ পৰা আনিব পাৰি ? কেৱল ছেবিৰ সৈতে কথা পতাৰ উপৰি আপোনালোকে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতেও কথা পাতিব পাৰে । আমাৰ ওচৰত অধিবক্তা সন্থাৰ বিশেষজ্ঞও থাকিব পাৰে ।"

উল্লেখ্য, সোমবাৰে ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীসকল যাতে অস্থিৰতাৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষিত থাকে, লগতে বিদ্যমান নিয়ামক আন্তঃগাঁথনিৰ যথাযথ মূল্যাঙ্কন নিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্য ন্যায়াধীশে নিয়ামক প্ৰণালীৰ বিষয়ে আদালতক অৱগত কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক :Hindenburg Report Effect : প্ৰায় ২৩ হাজাৰ কোটিৰ লাভ এলআইচিৰ