নেশ্য়নেল ডেস্ক,৩ অক্টোবৰ: উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অনুসৰি ইউইউ ললিতে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছত এমাহতেই ৮৪৯ টা গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিছে (SC disposed of 849 cases in almost a month) । ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ মুঠ অমীমাংসিত গোচৰ আছিল ৭০,৩১০ । ইয়াৰ বিপৰীতে, ১ অক্টোবৰলৈকে অমীমাংসিত গোচৰৰ সংখ্য়া হৈছে ৬৯,৪৬১।

মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউইউ ললিতে (CJI UU Lalit) দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত শুনানিৰ বাবে প্ৰায় তিনি বছৰ তালিকাভুক্ত নোহোৱা বহুতো গোচৰ এতিয়া তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । ইপিনে, বহুতো তালিকাভুক্ত আৰু শুনানী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বহুতে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল কৰাৰ দৰে, চিএএক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আৱেদনসমূহ বন্ধৰ পিছত তালিকাভুক্ত কৰাৰ কথা আছে । ইতিমধ্য়ে সংবিধান বিচাৰপীঠ গঠন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ গোচৰৰ শুনানি কৰে । কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত, চিজেআই ললিতে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁ সংবিধান বিচাৰপীঠ গঠন কৰিব আৰু সেইবোৰ গোটেই বছৰ চলিব । এমাহৰ ভিতৰত পাঁচটা সংবিধানৰ বিষয় নিষ্পত্তি কৰা হৈছে । ১ ছেপ্টেম্বৰ লৈকে অমীমাংসিত গোচৰৰ সংখ্য়া আছিল ৪৯৩ । এই সংখ্য়া যোৱা ১ অক্টোবৰলৈকে ৪৮৮ লৈ হ্ৰাস পাইছে ।

সংবিধান বিচাৰপীঠৰ বিষয়বোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো সেইবোৰত আইনৰ ব্যাখ্যা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যি দেশৰ অন্যান্য গোচৰ আৰু আইনক প্ৰভাৱিত কৰে । চিজেআই ললিতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত দৈনিক ৫০ টাতকৈও অধিক গোচৰ এখন আদালতত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে আৰু বিচাৰকসকলে প্ৰায়ে আবেলি ৪ বজাৰ পিছত বহে । ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত বিচাৰপীঠে প্ৰায়ে পলমকৈ বহে আৰু শুক্ৰবাৰে নিশা ৯ বজালৈকে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল । উল্লেখ্য় যে তেওঁ চিজেআই ইউইউ ললিতৰ কাৰ্যালয়ৰ পিছত ৫০ তম চিজেআই হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব ।

