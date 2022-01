নেশ্যনেল ডেস্ক, 6 জানুৱাৰী : চীনা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা Xiaomi ৰ (Chinese smartphone maker Xiaomi ) বিৰুদ্ধে ভাৰত চৰকাৰে জাৰি কৰিছে শুল্ক ফাঁকিৰ জাননী (Xiaomi charged of Rs 653 crore tax evasion in India ) ৷ বুধবাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এই কথা সদৰি কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, চীনা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা Xiaomi য়ে 2017 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২০ চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 653 কোটি টকাৰ শুল্ক দিবলৈ বাকী আছে বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে (Xiaomi tax evasion in India) ৷

এই পৰিপ্ৰেক্ষতিত ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে চীনা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা Xiaomiক তিনিখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে বুলি বুধবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃত্তিযোগে সদৰি কৰে ৷ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এই বিষয়ে নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান কৰিব বুলিও জনায় ৷ ইয়াৰোপৰি, ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে তিনিখনকৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰি Xiaomi ৰ পৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ শুল্ক আদায় ল'বলৈ যো-জা চলায় ৷

জানিব পৰা মতে, ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ে এম/এছ Xiaomi টেকন'লজী ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ (Xiaomi India) কাৰ্যালয়ত তালাচী চলাই কিছুমান আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে ৷ যাৰ বাবে কঠোৰভাৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে (Xiaomi India DRI raids) ৷

লগতে এইপৰ্যন্ত Xiaomi ইণ্ডিয়াই আমেৰিকাস্থিত কোৱালকম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু চীনত থকা বেইজিং Xiaomi ম'বাইল ছফ্টৱেৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ "ৰয়েলটি আৰু লাইচেঞ্চ মাচুল"ৰ ভিত্তিত আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ শুল্কও পৰিশোধ কৰা নাই বুলি বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কয় ৷

আনহাতে, Xiaomi ইণ্ডিয়া বা ইয়াৰ চুক্তি নিৰ্মাণত Xiaomi ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত নিৰ্মাতাসকলে আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ শুল্ক পৰিশোধ নকৰা হেতু শুল্ক আইন, 1962 আৰু শুল্ক মূল্যাংকন (আমদানি কৰা সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ) নিয়ম 2007 ৰ উলংঘন কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ৷

ইয়াৰোপৰি, Xiaomi ইণ্ডিয়াই ম’বাইলৰ বিভিন্ন অংশবোৰ ভাৰতত নিৰ্মাণ নকৰি বাহিৰৰ পৰাও আমদানি কৰে বুলিও কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ৷

