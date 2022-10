শেহতীয়াকৈ ইউৰোপত কৰা এক সমীক্ষা তথা গৱেষণাত বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে যিসকল শিশুৱে মাটিত খেলা-ধূলা কৰি ডাঙৰ-দীঘল হয়, তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আনতকৈ ভাল । কিন্তু আমাৰ দেশত প্ৰাচীন কালৰে পৰা আয়ুৰ্বেদ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাত শৈশৱত প্ৰকৃতিৰ সংগীত আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সৈতে খেলা-ধূলা কৰি শৈশৱত অধিক সময় কটায়, ডাঙৰ হ’লে তেওঁলোকৰ কেৱল শাৰীৰিক নহয়, মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়(Children born in natural environment are more healthy) ।

জানো আহক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত জন্ম লাভ কৰা শিশুসকল কিয় অধিক সুস্থ হয়

সাধাৰণতে, প্ৰকৃতি আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ বছৰ বছৰ ধৰি বহু গৱেষণা চলি আহিছে, যাৰ ফলত এনে কৰিলে স্বাস্থ্যক অতি ইতিবাচক আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী ফলাফল পোৱা যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে । কিন্তু এই সত্যটো আমাৰ আয়ুৰ্বেদ আৰু প্ৰকৃতি চিকিৎসাত সদায়েই স্বীকৃতি লাভ কৰি আহিছে । আনকি এই দুয়োটা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ আধাৰ হৈছে প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ(Child with nature) ।

ব্লু হেল্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্ভেৰ প্ৰতিবেদনত কি কোৱা হৈছে ?

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ব্লু হেল্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্ভেত ১৬ বছৰ বয়সলৈকে সাগৰ বা সেউজীয়াৰ মাজত অধিক সময় কটোৱা লোকসকলৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হৈছিল । গৱেষণাৰ ফলাফলত ইটালীৰ পেলেৰ্মো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক আৰু স্নায়ুমনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ এলিচিয়া ফ্ৰাংকো আৰু ডেভিদ ৰেবছনে কৈছে যে মাটি আৰু বালিত উপস্থিত থকা মাইক্ৰ'অৰগেনিজিম বা অণুজীৱই শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে(Children born in natural environment) ।

জানো আহক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত জন্ম লাভ কৰা শিশুসকল কিয় অধিক সুস্থ হয়

ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাকৃতিক বাতাবৰণ যেনে মাটি, বোকা, বালিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত খেলা-ধূলা কৰিলে শিশুসকলৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ বিকাশ হোৱাই নহয় বৰঞ্চ ই তেওঁলোকৰ বাবে চিকিৎসা হিচাপেও কাম কৰে(Contact with nature during childhood) । যিয়ে কেৱল ৰোগ নিৰাময় কৰাই নহয় অসুস্থ হোৱাৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে(Healthy environment of healthy children) । লগতে এনে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ অংশ হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটা সতেজ হৈ থাকে আৰু তেওঁলোক অধিক শক্তিশালী অনুভৱ কৰে ।

আন গৱেষণাই কি কয় ?

এনে ধৰণৰ গৱেষণা এয়াই প্ৰথম নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও সমগ্ৰ বিশ্বতে এই বিষয়ত বহু গৱেষণা কৰা হৈছে, ইয়াৰে অধিকাংশই নিশ্চিত হৈছে যে যিসকল শিশুৱে প্ৰকৃতিৰ সান্নিধ্যত অধিক সময় কটায় আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিবেশত ধূলি, মাটিৰ মাজত খেলা-ধূলা কৰি শিশুৱে বহু ধৰণৰ বতৰ সৃষ্টি কৰে এলাৰ্জী আৰু সংক্ৰমণৰ প্ৰতি অধিক সহজলভ্য নহ’ব আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা ৰোগসমূহো তুলনামূলকভাৱে কম হয় । এই গৱেষণামূলক তথ্যসমূহৰ কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ ।

২০২১ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেল অৱ এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড পাব্লিক হেল্থত(International Journal of Environmental Research and Public Health) প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নতো প্ৰকৃতিৰ সংস্পৰ্শ আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । এই গৱেষণাত পৰীক্ষামূলক আৰু পৰ্যবেক্ষণমূলক অধ্যয়নৰ পৰা পোৱা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে প্ৰকৃতিৰ সংস্পৰ্শত অধিক সময় কটালে কেৱল শিশুৱেই নহয় বয়সস্থ লোকেও জ্ঞানশক্তি, মগজুৰ কাৰ্যকলাপ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰা তথা আন বহুতো সমস্যাৰ পৰাও সকাহ পোৱা যায় টোপনি বা ৰক্তচাপৰ লগত জড়িত সমস্যাকে ধৰি আৰু ইয়াৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপও উন্নত হয় ।

একে সময়তে ২০২১ চনতেই প্ৰকাশিত আন এটা গৱেষণাত কোৱা হৈছিল যে, আজিৰ যুগত অধিকাংশ লোকেই কম সুস্থ কাৰণ, তেওঁলোক পৰিৱেশ আৰু পৃথিৱীৰ পৰা পৃথক । অধ্যয়নটোত কোৱা হৈছিল যে পৃথিৱীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিলে শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায় । সেউজীয়া ঘাঁহনিত খালী ভৰিৰে খোজ কাঢ়িলে যেনেকৈ ৰিফ্লেক্স’লজীৰ নীতিয়ে কাম কৰে । এই চাপৰ বাবে তলুৱাৰ বিভিন্ন বিন্দুত আন বহুতো অংগৰ কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । যাৰ ফলত শৰীৰৰ বহু উপকাৰ সাধন হয়।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৩ চনৰ জুন মাহত 'The Natural Environment in Development and Well Being'ৰ বিশেষজ্ঞসকলে লিখা 'World Vision' নামৰ এটা প্ৰৱন্ধত কোৱা হৈছিল যে, সুস্থ আৰু ফলপ্ৰসূ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ অভাৱত শিশু কল্যাণ বজাই ৰখাটো অতি কঠিন । শিশুৰ স্বাস্থ্য নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত । প্রাকৃতিক পৰিৱেশত সময় কটোৱা আৰু প্রকৃতিয়ে প্রদান কৰা খাদ্য খোৱাৰ ফলত শৰীৰ শক্তিশালী হৈ উঠে, ৰোগমুক্ত হয় আৰু শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে উন্নত বিকাশ ঘটে । কেৱল এয়াই নহয়, শিশুটিৰ আচৰণো ইতিবাচক দিশত উন্নত হয় ।

আয়ুৰ্বেদে কি কয়

ভাৰতৰ প্ৰাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুৰ্বেদ আৰু প্ৰকৃতিক চিকিৎসাত সদায় বিশ্বাস কি অহা হৈছে যে, কেৱল শৈশৱতে নহয়, বৃদ্ধাৱস্থাতো প্ৰকৃতিৰ সৈতে কটোৱা সময়খিনিয়ে দীৰ্ঘকালীনভাৱে সমানে স্বাস্থ্যৰ উপকাৰ সাধন কৰে ।

ভূপালৰ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক ডাঃ ৰাজেশ শৰ্মাই কৈছে যে, আমাৰ সংস্কৃতিত প্ৰাচীন কালত গুৰুকুলৰ পৰম্পৰা মানি চলিছিল । গুৰুকুলবোৰ বেছিভাগেই এনে ঠাইত আছিল যিবোৰৰ চাৰিওফালে পানী, মাটি, পাহাৰ, পথাৰ আদি প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে আগুৰি আছিল । এনে অৱস্থাত তাত বাস কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মুকলি পৰিৱেশত প্ৰতিটো বতৰ আৰু পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু কেৱল বোকা, বালি আৰু পানীত খেলিছিল, এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’লে শিশুটিৰ শৰীৰ শক্তিশালী হোৱাই নহয়, তেওঁৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছিল আৰু যিকোনো ধৰণৰ এলাৰ্জী বা বতৰৰ ফলত হোৱা ৰোগৰ প্ৰভাৱো শিশুটিৰ ওপৰত কমকৈ পৰিছিল ।

তেওঁ বুজাইছে যে, আজিৰ যুগত যদিও পৰিৱেশত প্ৰদূষণৰ বাবে তথা লেতেৰাৰ বাবে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু এইটোও সত্য যে যদি শিশুটি সৰুৰে পৰা মুকলি পৰিৱেশত থাকিব আৰু তাৰ সন্মুখীন হ’ব, তেন্তে তেওঁৰ শৰীৰটোৱেই হ’ব ইয়াৰ ফলত হোৱা ৰোগৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা প্ৰস্তুত কৰিব । কিন্তু যিসকল শিশু বতৰ আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ পৰা অধিক সুৰক্ষিত বা শিশুটিক ইয়াৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হয়, তেন্তে শিশু তুলনামূলকভাৱে অধিক অসুস্থ বুলি ধৰা হয় । নেচাৰ’পেথিক চিকিৎসকেও এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।

কিন্তু ইয়াত এয়াও জনাটো উচিত যে, খোলা বাতাবৰণ বা প্ৰকৃতিৰ সৈতে থাকিব লাগে বুলি চিকিৎসকে এইটো বুজাব বিচৰা নাই যে শিশুটি গোটেই দিনটো ঘৰৰ বাহিৰৰ মাটিত খেলা-ধূলা কৰিব লাগে ৷

বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিশুটিক খেলা-ধূলা, পঢ়া-শুনা আৰু সময় কটাবলৈ এনে পৰিৱেশ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় য’ত প্ৰয়োজনীয় পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু হাইজিন থাকে আৰু যাতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় ।

লগতে পঢ়ক: OCD: সঘনাই শুনিবলৈ পোৱা OCD ৰ বিষয়ে কেতিয়াবা দকৈ ভাবি চাইছেনে ?