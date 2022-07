নিউজ ডেস্ক, 29 জুলাই: বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় দবাৰ আইকন বিশ্বনাথন আনন্দই (PM Modi inaugurated 44th Chess Olympiad) দেশজুৰি ভ্ৰমণ কৰা দবা অলিম্পিয়াড টৰ্চটো তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনক (Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin) অৰ্পণ কৰে ৷ এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৪৪ সংখ্যক দবা অলিম্পিয়াড উদ্বোধন কৰে (PM Modi inaugurated 44th Chess Olympiad) ৷ এই অনুষ্ঠানত দবা চেম্পিয়নসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

ইয়াৰ পিছতে অলিম্পিয়াডৰ শিখা জ্বলায় যুৱ জিএম আৰ প্ৰাগ্ননন্দা, ডি গুকেশ আৰু দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা গ্ৰেণ্ড মাষ্টৰ এছ বিজয়ালক্ষ্মীয়ে । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ফিডেৰ সভাপতি আৰ্কাডি ডভ’ৰকোভিচে তামিলনাডু চৰকাৰক অলপ সময়ৰ ভিতৰতে এনে পৰিসৰৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে (FIDE President Arkady Dvorkovich thanked Tamil Nadu government) ।

লগতে তেওঁ অলিম্পিয়াডক বিশাল উৎসৱ বুলি মন্তব্য কৰে ৷ আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা চেন্নাইত আৰম্ভ হ’বলগীয়া ৪৪ সংখ্যক দবা অলিম্পিয়াডত ( 44th Chess Olympiad) শীর্ষ ৰেংকিঙৰ দলসমূহে মুকলি ৰাউণ্ডৰ ৰং বাছি লোৱাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক অনুষ্ঠান মুকলি কৰে ৷ এই অনুষ্ঠানতে মহিলা প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষ ছিড ভাৰতীয় ‘এ’ দলৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক’লা টুকুৰা বাচনি কৰে ৷

লগতে শীৰ্ষস্থানীয় আমেৰিকান পুৰুষসকলেও ক’লা টুকুৰাৰে এই দবা প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ দবাখেল ৷ ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দবা খেলৰ এই প্ৰতিযোগিতাত (Chess Olympiad held in India for the first time) অ’পেন আৰু মহিলা ইভেণ্টত তিনিটাকৈ ভাৰতীয় দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

প্ৰতিযোগিতাখনত মুকলি শাখাত ১৮৮টা আৰু মহিলা শাখাত ১৬২টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই মুকলি শাখাত ভাৰতীয় দল দ্বিতীয় স্থানত আছে ।

