নিউজ ডেস্ক, 20 মাৰ্চ : অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ (এবিভিপি) প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ড৹ চুব্বিয়া শানমুগামক চেন্নাই আৰক্ষীয়ে এগৰাকী চুবুৰীয়া বৃদ্ধ মহিলাৰ ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ওচৰত প্ৰস্ৰাৱ কৰি আৰু ঘৰৰ বাহিৰত আৱৰ্জনা পেলাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (former ABVP leader arrested for urinating at woman’s door) । অভিযোগ অনুসৰি, ২০২০ চনৰ জুলাই মাহত চুব্বিয়া আৰু মহিলাগৰাকীৰ মাজত পাৰ্কিং লটক লৈ হোৱা মতবিৰোধৰ পিছত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ।

ভুক্তভোগী অকলসৰীয়া বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ অভিযোগত কৈছিল যে শানমুগামৰ সৈতে হোৱা মতবিৰোধৰ পিছতে তেওঁ প্ৰায়ে তেওঁৰ ঘৰটোৰ বাহিৰত আৱৰ্জনা পাবলৈ ধৰে । ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ অন্তৰালত কোন আছে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ এটা চিচিটিভি স্থাপন কৰিছিল । মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ অভিযোগত চিচিটিভি ফুটেজ আৰু কিছুমান ফটো সংলগ্ন কৰিছিল য'ত চুব্বিয়া শানমুগামে তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰস্ৰাৱ কৰা দেখা পোৱা গৈছিল ।

অভিযোগটো 11 জুলাই, 2020 তাৰিখে আদম্বাক্কাম আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছিল । অৱশ্যে, মহিলাগৰাকীয়ে লাভ কৰা কিছুমান বাধাৰ বাবে অভিযোগটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । কিন্তু, এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হোৱাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে ।

লক্ষণীয়ভাৱে, আৰক্ষীয়ে অভিযোগ পোৱাৰ প্ৰায় দুসপ্তাহ পিছত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। চুব্বিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা ২৭১ (সংৰক্ষণ নিয়ম অমান্য) আৰু ধাৰা ৪২৭ (ক্ষতি সাধন কৰা দুষ্টতা)ৰ অধীনত আৰু Tamil Nadu Prevention of Women Harassment Actৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল।

এবিভিপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চুব্বিয়াহ কিলপাউক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰ্জিকেল অংক'লজী বিভাগৰ মুৰব্বীৰ পদতো অধিষ্ঠিত আছিল। ঘটনাটোৰ মাত্ৰ কেইমাহমান পিছত, চুব্বিয়াক ২০২০ চনৰ অক্টোবৰত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল চাইন্সেছ (এইমছ) মাদুৰাইৰ ব'ৰ্ড সদস্য হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।

শেহতীয়াকৈ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ আচৰণ নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে চুব্বিয়াক কিলপাউক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰ্জিকেল অংক'লজী বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁৰ পদৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে । স্বাভাৱিকতেই এতিয়া এই ঘটনাকলৈ সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চৰ্চা ৷

